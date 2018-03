Antonio Banderas: "No soy muy amigo del edificio de la Torre del Puerto"

«No guardo ningún rencor a nadie por los temas del Astoria. Lo digo de corazón», sostiene

¿Hasta qué punto se puede afirmar que Genius:Picasso es una producción autorizada?

La familia ha tenido una fuerte participación. Teníamos permiso y los guiones estaban autorizados. También impusieron muchas cortapisas, en algunos momentos dramáticos a tres o cuatro días de haber comenzado. No nos han dejado pintar, por ejemplo. En ningún caso vais a verme terminando un cuadro. Tampoco se va a mostrar un cuadro a medio hacer. Es algo que no querían. Cuando aparezco pintando, la cámara muestra mi cara y mi mano, pero nunca el lienzo. No dejan usar una serie de cuadros, incluido el Guernica, que se muestran ya terminados. Además, mantengo amistad con Olivier Picaso –nieto del pintor– y al acabar una escena en la que aparece su hija Maya hablé por teléfono con ella. Me dijo que su padre le quiso mucho y que ella le quiso mucho a él también. Eso me lo dijo ella.

El director del Museo Picasso señalaba en una entrevista que Picasso era todavía un gran desconocido en Málaga y el resto del mundo...

Sí. Yo también lo creo.

¿Viene esta serie a sanar un poco ese desconocimiento?

Puede ser. Desde luego se va a conocer una historia de un personaje muy misterioso. Picasso no era tan mediático, no le gustaban las televisiones. Solo he conseguido encontrar una entrevista suya en una televisión belga. En el libro de Olivier, señala que a Picasso no le gustaba su voz y la cambiaba constantemente. Ese es el motivo de que no concediera entrevistas.

Carlos Saura ha manifestado que quiere comenzar en breve con el proyecto de la película sobre la creación del Guernica.

Si la familia lo deja. Pero si no le dejan tocar el cuadro va a ser imposible. Saura quiere descomponer el cuadro en mil pedazos. Quiere meterse dentro del lienzo y utilizarlo casi como una pantalla de cine. Su proyecto no tiene nada que ver con éste, es un proyecto de arte para hacerlo en un estudio. Las guerras van a ser sombras con tapices rojos y explosiones falsas... Es casi como fotografiar una escenografía. Casi como un teatro.

¿Y tendrá cuerpo de volver a meterse en la piel de Picasso?

Yo tengo cuerpo para todo. A mí, lo que me echen. Llevo ya 106 películas entre pecho y espalda. Son muchas orejas cortadas. No lo sé... Tengo que salir de este Picasso y ver el guión final de la película de Saura. Vamos a ver cómo llegamos hasta ahí.

¿Cómo camina su proyecto del Teatro Alameda?

Ya nos han aprobado la obra para renovar y adecentar el teatro por dentro. Comenzaremos la obra en junio y abriremos, aproximadamente, en septiembre de 2019. Nuestra idea es hacer dos teatros. Uno con unas 600 localidades, más o menos las que tiene ahora, que será para el gran público sin ser comercial, comercial. Cuando digo gran público me refiero a obras que van desde Lope de Vega o Buero Vallejo a Tennessee Williams. Un teatro profesional en el que tendrán cabida también estudiantes de Arte dramático de aquí para que tengan sus primeras oportunidades. En la parte de arriba tendremos un teatro de unas 200 localidades en el que trataremos con un teatro más alternativo y de voces nuevas. Vamos a programar concursos de guionistas. Queremos que la gente hable y encontrar nuevos creadores. También tengo la idea de hacer televisión desde dentro, con programas muy teatrales, y voy a programar cursos con profesionales de la industria. Ahora voy a trabajar con Robert Downey Jr. [el malagueño se ha sumando al reparto de la película The Voyage of Doctor Dolittle]. Voy a intentar convencerlo para que venga a hablar de cómo él entiende esta profesión. Tengo muchas ideas que no voy a contar para que no me las copien. Igualmente, estamos sumando apoyos y patrocinadores privados para que se sumen al proyecto. Esto no quiere decir que no crea en el dinero público. Yo creo que lo puedo hacer sin él, pero hay otra gente que no puede y lo necesita. Y al mismo tiempo, y lo digo con el corazón en la mano, no guardo ningún rencor a nadie por los temas del Astoria. Al contrario: me parece que se ofrece una oportunidad magnífica para que exista otro espacio más en la ciudad dedicado a la música o lo que sea. Lo haga quien lo haga van a tener todo mi apoyo.

¿Qué le parece que Francisco de la Torre vuelva a presentarse a la alcaldía después de haber dicho que no lo haría?

El alcalde lleva ganando elecciones muchos años. No se las han regalado, la gente le vota. El hombre se encuentra bien físicamente y tiene la cabeza en su sitio. Por lo tanto, si se encuentra con fuerza y, además, habiendo tenido una actuación en líneas generales más positiva que negativa, me parece lógico que se quiera presentar.

¿Considera lógico que la Policía tenga que retirar las sillas de la calle Carretería durante la Semana Santa?

Lo de las sillas de la calle Carretería es parte de la cultura popular malagueña. No sé si habría incluso que llevar allí a los turistas para que vieran los sofás y las mesas camilla que la gente coloca en la calle para ver las procesiones. No sé qué habría que hacer. Y por tanto no me voy a pronunciar al respecto.

¿Le parece acertado el proyecto de la Torre del Puerto?

Tengo amistad con Pepe Seguí, pero entiendo a los que dicen que puede estropear la fisionomía de Málaga. Entiendo también a aquellos que dicen que al señor Eiffel lo iban a matar cuando propuso colocar una especie de grúa en mitad de la ciudad y que ahora resulta que es el símbolo de París. Estas cosas son muy complicadas. No soy muy amigo, sinceramente, del edificio que se ha planteado. Yo hubiera pensado en algo más emblemático y quizá no con tanta altura. Puede que más expandido a lo ancho y que no hubiera producido un impacto tan poderoso en el litoral. Pero al mismo tiempo tampoco me posiciono en contra de un arquitecto que sé que trabaja bien y es consecuente.