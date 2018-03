Fallece Philip Kerr, maestro de la novela negra

El escritor escocés Philip Kerr, conocido por sus novelas policíacas, falleció el viernes a los 62 años, anunció su editorial, Quercus Books.



"Descansa Philip Kerr, querido mío. Creador del maravilloso Bernie Gunther. Escritor de genio, padre y marido adorado", escribió en Twitter su mujer, también novelista.



"Estamos profundamente tristes por la pérdida de Philip Kerr, un hombre maravilloso y un gran autor", dijo la editorial en un mensaje en Twitter sin dar detalles sobre las causas de la muerte.



Kerr es el autor de una serie de novelas protagonizadas por Bernie Gunther, un detective privado en el Berlín de los años 1930.



El novelista, nacido en Edimburgo, estudió en la universidad Birmingham y luego Filosofía en Alemania. También trabajó como publicista en la agencia Saatchi & Saatchi.





