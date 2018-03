Los zombis malaguitas de Sisí llegarán a la gran pantalla

«Se cuenta conmigo para todo así que la película será lo que siempre quise que fuera», asegura el autor.

Buenas noticias por partida doble para los seguidores del escritor malagueño Carlos Sisí. De un lado, lanzará a finales de mayo un nuevo libro, Nigromante, su primera incursión en la fantasía medieval a través de Minotauro, la editorial que publica en nuestro país al gran factótum del género, J.R.R. Tolkien (y sobre el que se publicará una entrevista en La Opinión de Málaga los próximos días); de otro, avanzará en el Festival de Málaga Cine En Español algunos detalles de uno de sus proyectos más acariciados: la adaptación a la gran pantalla de Los Caminantes, el libro de zombis ambientado en la Costa del Sol que le lanzó al ruedo literario.

«En el Festival de Málaga vamos a presentar una suerte de cartel preliminar teaser, y estaremos el productor y yo hablando de la adaptación», asegura Sisí, con evidente satisfacción. No es para menos, porque, tal y como apunta, se tratará de una labor de amor: «Me complace decir que se cuenta conmigo para todo lo referente al proceso de adaptación, así que la película, presupuesto mediante, será lo que siempre quise que fuera. Hay muchísimas ganas y mucha ilusión. El productor y yo coincidimos que no hace falta un presupuesto millonario para hacer un magnífico trabajo: Supliremos esa carencia con tesón, y mucho amor y esmero sobre cada fotograma, que de eso sí podemos presumir». Los nombres de «el productor» y del director, de momento, son top secret.

Internet

Hace casi ya diez años, Carlos Sisí colgó en internet los primeros capítulos de una obra sobre no muertos que no transitan amenazantes por devastados pueblos yanquis sino por la Plaza de la Merced, Gibralfaro, la Iglesia de la Victoria, Carranque, La Malagueta... El boca-oreja hizo que aquella historia repleta de acción e intriga trascendiera la Red y llegara al papel, primero en editoriales del género y, después, en sellos de distribución masiva. Cuando se publicó, en 2008, la primera de las ya cinco entregas literarias (traducidas al inglés y al francés) sobre el intrigante padre Isidro y los no muertos ya hubo interés por parte de productores y directores de adaptarlas al cine o a la televisión. Hoy, diez años después, la idea se va haciendo realidad.

Carlos Sisí lanzó hace unos meses Vienen cuando hace frío, su novela más inspirada por H.P. Lovecraft y Stephen King, quizás los dos autores favoritos del escritor malagueño. Mientras ultima el lanzamiento de Nigromante, Sisí, siempre inquieto y casi estajanovista, se encuentra enfrascado en estos momentos en la elaboración de otro libro, esta vez dentro del género vampírico (saldrá en 2019). Pero siempre, siempre le esperan el padre Isidro y los supervivientes del apocalipsis zombi para que continúe sus aventuras... Ahora en la pantalla grande.