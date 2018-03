La cara femenina y malagueña del hip hop

El pasado viernes salió a la venta el disco «Una de las nuestras», en el que dieciséis raperas de la escena local, nacional e internacional quieren desmitificar la idea de que no existen mujeres que hacen rap. Un proyecto en el que están guerreras como Da Silva, Eskarnia, Neka y Julia Martín - El próximo 6 de abril se celebrará en la sala Trinchera de Málaga el festival Hip Hop por Mujeres 2.0, un evento en el que además de actuar las artistas participantes del disco habrá una sesión de dj´s y una exhibición de breakdance

­Dieciocho temas con alma de mujer. Dieciséis artistas del rap, del hip hop y del soul moderno que han unido su talento y sus letras para lanzar al mercado un disco que seguro no pasará inadvertido. Una de las nuestras es el nuevo proyecto de Rayka, uno de los raperos más importantes del país, además de ser malagueño. Este álbum tiene como protagonista la voz y el talento de mujeres que se autogestionan, crean y permanecen constantes dentro del género hip hop. Son dieciocho cortes, 16 MCs de la escena local, nacional e internacional: Da Silva (Brasil), Julia Martín (Málaga), EmeJota (Málaga), Desplante (Alicante), Kitu Weckman (Finlandia), Eskarnia (Málaga), Viva Reina (Málaga), Neka BNK (Córdoba), Laly Callejón (Málaga), Yaeba (Málaga), Danshiva (Italia), Oda con V (Granada), Lamore (Málaga), Roro Blackphanter (Málaga), McKea (Valencia), Gaudy Mercy (República Dominicana), y los scratchs de Dj Deejane, (Córdoba).

Rayka, junto a todas ellas, y la empresa Muchacalle quieren enseñar al mundo lo que son capaces de hacer las mujeres dentro del hip hop nacional. Unas con un largo recorrido y otras que están empezando a sacar sus temas y a ofrecer conciertos. Un disco con 15 pistas para desmitificar la idea de que no existen mujeres que hacen rap. « El mercado general de la música está acaparado por los hombres, no es sólo en el rap, si lo analizas bien pasa igual en el pop, en el rock y en la música electrónica. Hay zonas del país que sí incluyen mujeres en los programas de los eventos, pero todavía hay mucha falta de programación para nosotras», cuenta Eskarnia, una de las raperas que participa en el disco. Esta artista malagueña lleva haciendo hip hop desde los quince años. Después de pasar por varios grupos se atrevió a sacar un trabajo en solitario, siguió haciendo un rap muy puro y original, incluso llegando a rapear un poema de Gloria Fuertes. Eskarnia ha conseguido vivir de la música. «Lo más difícil ha sido mantenerme, para una mujer es más duro aún si cabe que para un cantante masculino por toda esa lacra social que llevamos encima. Además, la vida de un músico no es compatible con muchos de nuestros roles», señala Eskarnia.

Viviane Da Silva es otra de las MCs que participan en Una de las nuestras, que salió a la venta el pasado viernes 23 de marzo. Da Silva es una brasileña afincada en Málaga y es otra de las mujeres raperas más consagradas. Comenzó en 2006 y aún sigue dando caña encima de los escenarios. Para Da Silva ser parte de este proyecto ha sido un regalo. « Una de las nuestras para mí no es un sólo un disco sino un proyecto de lo más completo, natural y emotivo en el cual he tenido el placer gigante de participar. Diría que de las mejores ideas que se le podría ocurrir a Rayka. Necesario, justo, emocionalmente inteligente y con un poder de palabra bestial en cada track», asevera la cantante.

Uno de los objetivos tanto del productor Rayka, de Muchacalle y de las cantantes protagonistas es demostrar con este trabajo que dentro de este género musical hay muchas voces femeninas con calidad, pero por desgracia la mayoría no cuentan con difusión, ni se les ofrece el espacio suficiente para darse a conocer. La razón del nombre Una de las nuestras es porque ellas siempre han estado ahí y tienen su lugar por derecho dentro del panorama. «Me siento orgullosa de ellas y dentro del hip hop cuando no haya oportunidades hay que inventarlas, como en la vida misma. No es el género ni el hecho de que sea mujer, madre y un sinfín de peros... Es lo de siempre y ese tema me aburre y me avergüenza como persona, no he de luchar más ni sentirme diferente ni demostrar nada por ser ella y no él», sentencia Da Silva al preguntarle por el papel de la mujer dentro del mundo de rap.

Otra de las voces de Una de las nuestras es Julia Martín. Ella hace hip hop pero quizás sea la que más cante, la que menos rapea. Después de cantar en la calle y ser parte de varios grupos está preparando su primer disco en solitario. La voz femenina pega fuerte en este estilo y quieren dejarlo claro. Julia habla sobre todo de alegría al preguntarle por el proyecto. «Lo que más me ha gustado es toda la ilusión que le ha puesto Rayka. Tenemos un chat del grupo y rebosa la alegría y la ilusión. Y sobre todo el respeto, nos apoyamos mucho entre nosotras y eso es algo increíble. Que haya un proyecto femenino está genial. Hay muchos masculinos, ¿por qué no va a haber uno femenino?», señala Julia.

El lanzamiento del disco va unido a varias actividades, de las que cabe destacar el festival Hip Hop por Mujeres 2.0, organizado por Muchacalle y Eskarnia y que se celebrará el próximo 6 de abril en la sala Trinchera de la capital. Un concierto donde habrá más de 30 actuaciones y en el que las mujeres serán las protagonistas. «Con este evento queremos convocar a todo el público a que nos escuche, a que descubran todo lo que somos capaces de hacer», dice Eskarnia.

Una cita en la que por supuesto no faltarán las artistas que participan en el disco y que tiene la intención de ofrecer un espacio y unificar los elementos de la cultura, como el break dance, el scratch o el graffiti. « El público va a encontrar mucho women power, ese es nuestro grito de guerra y tenemos muchas ganas de estar allí el día 6 dándolo todo», señala Julia. Estas mujeres dejan claro que el hip hop también tiene su cara y su voz femenina. Y unidas serán más fuertes.