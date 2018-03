La huelga de los trabajadores del Museo Picasso, secundada por un 60% de la plantilla

CCOO ha informado este miércoles que "más del 60 por ciento de la plantilla" del Museo Picasso Málaga ha ejercido su derecho a la huelga, que había convocado para este día "por la recuperación de derechos, la negociación colectiva real y la transparencia en la gestión de las relaciones laborales".

CCOO ha manifestado que está "en contra la pérdida de derechos consolidados y en contra de la actitud de una dirección y una jefatura de Recursos Humanos que ataca los derechos fundamentales de los trabajadores", volviendo a exigir "la recuperación de las condiciones laborales".

Han recordado, por otro lado, que "el ejercicio del derecho a la huelga, realizado por las trabajadoras del Museo Picasso el pasado viernes 23, supuso el cierre de la exposición temporal 'Y Fellini soñó con Picasso' y la tienda del Museo", ha informado el sindicato a través de un comunicado.

CCOO también ha destacado que ese día "la incidencia de la huelga hubiera sido de mayor trascendencia llegando al cierre de las salas 'Picasso. Nueva Colección', si la Fundación no hubiera cambiado de puestos al personal que no secundó la huelga y no hubiera cambiado de turno a otras trabajadoras y trabajadores eventuales, incluso creando turnos inexistentes en los cuadrantes habituales".

Asimismo, han resaltado que aún advirtiendo a Gerencia de lo antes expuesto, el personal de Atención al Público que se encontraba trabajando tanto en las salas de la colección permanente 'Picasso. Nueva Colección' como en la sala de la exposición temporal 'Y Fellini soñó con Picasso' y secundó la huelga durante la jornada del viernes 23 de marzo, "fue sustituido por vigilantes de seguridad externos".

Según el sindicado, la Fundación también "decidió clausurar la tienda del Museo para trasladar a los trabajadores de ese puesto a las salas y cubrir los puestos vacantes por el desarrollo de la huelga".

CCOO ha indicado que "la Gerencia del Museo Picasso, junto con la jefatura de Recursos Humanos está dando muestras de su talante con las acciones de esquirolaje y actitud ante las compañeras huelguistas y el Comité de Huelga, al que obstaculizó la gestión que por derecho le corresponde, el pasado 23 de marzo".

Por ello, la organización sindical ha informado que "ha denunciado ante la Inspección de Trabajo, y lo hará ante los juzgados, las actuaciones contra el ejercicio del derecho a la huelga de la plantilla del Museo Picasso de Málaga".

Así, CCOO ha informado de que se ha dirigido a la Consejería de Cultura de la Junta "para tener una reunión en la que se trate la gestión de la negociación del convenio colectivo y el conflicto actual por parte de la Gerencia y la jefatura de Recursos Humanos", siendo el objetivo que busca CCOO "desbloquear la situación de conflicto".