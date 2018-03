The Loud Residents arman una gran fiesta para presentar su primer álbum

La banda malagueña The Loud Residents acaba de lanzar su primer álbum, titulado The Last Teenage Party, después de haber renovado su formación y virado su sonido inicial –recogido en sus primeras demos y el Ep For you, lovers and sinners (2017)– hacia otros territorios más cercanos al punk pop americano actual. La presentación del disco, lanzado en vinilo y formatos digitales por el sello Family Spree Recordings, se celebrará este sábado en formato fiesta. Una maratoniana jornada que arrancará al mediodía en el Drunk-O-Rama y que culminará en el Velvet Club y El Muro con actuaciones y sesiones de DJ. Los malagueños estarán acompañados por Mississippi Howlin´ Lover, que será el encargado de «calentar la plancha» del guateque.

Con The Last Teenage Party The Loud Residents se estrenan sin precedentes con un disco de madurez (eso sí, de temática adolescente) que oscila entre la Costa Oeste estadounidense y la malagueña Costa del Sol, sabiendo mantener el equilibrio entre influencias de los años 90 y grupos actuales correspondientes a su generación. El álbum ha sido grabado en La Mina por Raúl Pérez, responsable de la grabación del disco Campeones del mundo de Novedades Carminha y otras tantas referencias de artistas como Atención Tsunami, The New Raemon o El Niño de Elche. Tras la fiesta de este sábado, los malagueños planean emprender una gira por toda la península. Sixto, Juan, Jorge, Carlos y Manolo están preparados para comerse el mundo con sus canciones.