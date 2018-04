Banderas se pasa al cine de superhéroes

'The New Mutants', filme dirigido por Josh Boone y que ha sufrido algún que otro retraso, contará con Antonio Banderas, quien interpretará a un villano en esta primera incursión del universo X-Men en el género del terror. Según informa el medio 'The Tracking Board', el intérprete malagueño ha fichado por la nueva producción de Fox, aunque todavía no está claro a que villano dará vida.

Una de las especulaciones es que Banderas podría ser Sr. Siniestro después de que Fox cortara de lleno el desarrollo del filme cuando Jon Hamm era el encargado de dar vida al personaje en cuestión. Otro de los secretos de este filme es su fecha de estreno. En un principio estaba programada para este año, aunque después de dos retrasos la fecha oficial está fijada para 2019. Una de las explicaciones es la diferencia de ideas creativas para desarrollar la trama.

Originalmente, los guionistas idearon convertir la historia en una película de terror. Sin embargo, los directivos de Fox mostraron su disconformidad ya que tal dirección haría imposible lograr la calificación de edad de la cinta, la cual establecieron en no recomendada para menores de 13 años. Todo esto cambió una vez estrenado el tráiler al público le encantó la idea del terror, por lo que Fox cambió de nuevo su rumbo para enfocar la historia al género del terror. Un género que, por cierto, no ha tocado jamás Antonio Banderas en su larga y diversa carrera cinematográfica.

Banderas, desde luego, no para: además de sus aventuras empresariales (ha entrado a formar parte del accionariado de la bodega El Pimpi y está diseñando un proyecto teatral en el Alameda), sigue sumando compromisos cinematográficos. A punto de estrenar su serie sobre Picasso para National Geographic, tiene en diversas fases de producción un biopic del fundador de Lamborghini, una serie sobre el detective cubano Mario Conde, un filme ruso sobre un jugador con superpoderes y la esperada 'Life itself', de Dan Fogelman. Sobre el tapete, además, uno de sus papeles más curiosos: el malagueño será Dios y el ex boxeador Mike Tyson, Lucifer, en la cinta 'Devil may care', cuyo rodaje, en Roma, está previsto para el próximo mes de mayo.