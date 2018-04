El mejor ´breaker´ de España es malagueño y se llama Lil Dani

Competirá en septiembre contra los mejores del mundo en Zúrich

A los malagueños, por lo visto, se nos dan muy bien las batallas de gallos. Al menos, las organizadas por Red Bull, que son, casi, las oficiales, en las que se presentan los talentos a los que tener más en cuenta en esto del hip hop. El rapero Skone se ha llevado el trofeo en la categoría de rimadores y ahora también la de breakers (bailarines de breakdance) cuenta con su propio héroe malaguita, Lil Dani.

El sábado por la tarde, se celebró en La Casa Encendida (Madrid) la Final Nacional de la competición más importante de B-boying del mundo, Red Bull BC One. Allí, los 16 mejores breakers de nuestro territorio compitieron en batallas uno contra uno para hacerse con el título del mejor. Y ése fue Lil Dani, quien se hizo con el pasaporte para la final internacional, que se celebrará en Zúrich el 29 de septiembre.

El malagueño protagonizóel momento cumbre de la noche: el joven Lil Dani se enfrentó en la batalla final al granadino Elihu (uno de los favoritos). Elihu, cuentan quienes asistieron a la batalla, «brilló con su templanza en el escenario y el estilo explosivo que le caracteriza pero no pudo la elegancia y suavidad sobre la pista del malagueño», que consiguió el voto unánime de los tres jueces, Mounir, Intact y Hong10.

Lil Dani, natural de San Pedro Alcántara, Málaga, empezó en el mundo del break a los 8 años. Hoy con 20 años se ha proclamado ganador de Red Bull BC One Cypher Spain y ahora tendrá que trabajar duro para la Final Internacional y parece que lo tiene claro: «Voy a entrenar como nunca porque he estado toda mi vida esperando oportunidades así y ahora que es el momento no voy a desperdiciar nada, en cuanto pase el tren lo cojo y nos vamos», ha asegurado.