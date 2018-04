ESAD: 70 años de historia

Varios exalumnos del centro, actualmente referencias en su profesión, no quisieron faltar a la cita

70 años de historia. La ocasión era digna de celebrar y la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) se llenó de trajes de fiesta, música, flashes y, sobre todo, teatro para conmemorar su aniversario. Siete décadas que han visto cómo la escuela catapultaba a una infinidad de artistas malagueños al éxito en los escenarios. Antonio Banderas, María Barranco, Belén Cuesta o Pasión Vega son algunos de los nombres que componen esta extensa lista.El acto de conmemoración contó con la presencia de la delegada territorial de Educación, Patricia Alba, el delegado de Gobierno, José Luis Ruiz, y varios rostros reconocibles de la cultura malagueña que no quisieron faltar a la cita, como Adelfa Calvo, Lola Marceli, Pablo Puyol, Lola Marcel o Joaquín Núñez. No obstante, el más aclamado de la gala fue Fran Perea, que subió al escenario para felicitar a la que fue su escuela por su aniversario.

El acto comenzó con el retraso propio de las ocasiones en las que el tiempo no es sino una excusa para brindar. Butacas ocupadas –prácticamente todas-, luces apagadas y acción. Alumnos del último curso fueron los encargados de dar comienzo a la cita con el musical In the heights. A continuación, Cristina García, directora del ESAD, tomó el micrófono para recordar que era «un aniversario de todos» y que la escuela nunca había perdido de vista «su misión educativa y artística». La ausencia del actor malagueño Juanma Lara –por razones de salud-, cuya participación estaba programada, pilló de sorpresa a los presentadores, pero rápidamente la comedia Debajo del tejado, de Pata Teatro, fue la encargada de provocar las carcajadas de los asistentes. Después llegó el turno del esperado Fran Perea, que recordó los tiempos en los que los alumnos «tenían que cruzar de Alameda a Capuchinos en mallas» porque aún no se disponía de instalaciones propias. El actor y cantante declaró sentirse «orgulloso» porque «se empieza a ver Málaga como un referente cultural». El propio Fran Perea fue el encargado de presentar un vídeo en el que varios exalumnos de la ESAD, hoy en día actores reconocidos, felicitaban a la escuela por su aportación.Acto seguido, otra actuación musical a cargo de alumnos del centro puso el fin al plano interpretativo, mientras que el delegado de Gobierno, José Luis Ruiz Espejo, despidió la ocasión afirmando que «para la Junta de Andalucía es un orgullo que la escuela sea hoy un referente nacional».