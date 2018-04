El Festival de Málaga más latino

Después inaugurar el pasado año su nueva línea de actuación para abrise al mundo del cine iberoamericano, el Festival de Málaga Cine en Español prosigue la senda marcada en su vigésimo primera edición –del 13 al 2 de abril– con una sección oficial que presenta once filmes españoles y nueve cintas latinas (una más que el pasado año). Además, el gran protagonista de este año será el realizador mexicano Guillermo del Toro, que acudirá a recoger el Premio Málaga después de haber arrasado en los Oscar con su último trabajo, La forma del agua, que recibió cuatro estatuillas de Hollywood, incluidas las de mejor película y mejor dirección.

Como aseguró el director de la cita cinematográfica, Juan Antonio Vigar, en la multitudinaria presentación de los contenidos del certamen, este nuevo rumbo emprendido en 2017 ha multiplicado la resonancia del festival en la industria española e iberoamericana, lo que ha elevado sustancialmente los datos de participación. Según detalló Vigar, este año «se han presentado un total de 2.286 películas» a las distintas secciones, de las que «se han selecionado 166». «El pasado año se presentaron 1.585 filmes, lo que supone un aumento del 44%», apuntó.

Las leyes de la termodinámica, la comedia romántica de Mateo Gil, será el título encargado de abrir el certamen el viernes 13 de abril. La sección a concurso se completa con títulos que aúnan trabajos comerciales con películas de autor y de realizadores consolidados con otros más jóvenes. Casi 40, de David Trueba; Formentera Lady, la ópera prima de Pau Durà; Ana de día, de Andrea Jaurrieta; la comedia El mundo es suyo, de Alfonso Sánchez; el filme de corte fantástico No dormirás, de Gustavo Hernández; la película de animación Memorias de un hombre en pijama, de Carlos Fernández de Vigo; Sergio & Sergei, la nueva cinta del director cubano Ernesto Daranas Serrano; las argentinas La reina del miedo e Invisible; la mexicana Los adioses o las brasileñas La voz del silencio y Benzinho son algunos de los 19 títulos que competirán por las Biznagas malagueñas. Otra comedia, El mejor verano de mi vida, dirigida por Dani de la Orden, será la engargada de cerrar la sección oficial, aunque lo hará fuera de concurso.

En la sección Málaga Premier se darán cita aquellas producciones que aunque no participan en la competición sí «han despertado mucho interés», explicó Vigar, que destacó «la expectación generada» por el estreno de Sanz: Lo que fui es lo que soy, documental que realiza un minucioso repaso con material inédito a la trayectoria profesional y personal del cantante Alejandro Sanz. Vigar quiso aclarar que el músico «no acudirá al festival», ya que se encuentra componiendo y grabando en los Estados Unidos. Otros títulos de Málaga Premier son I hate New York, Contigo no bicho, Jefe y las series Vis a Vis, de la que se estrena su tercera temporada, y Matar al padre.

En el apartado de homenajeados, además de Guillermo del Toro, el cineasta Rodrigo Sorogoyen recibirá el Premio Málaga Talent (Eloy de la Iglesia), galardón que se entrega en colaboración con La Opinión de Málaga, mientras que Juan Antonio Bayona será galardonado con el Premio Retrospectiva. El Premio Ricardo Franco será para el diseñador de vestuario Paco Delgado y el galardón Ciudad del Paraíso lo recibirá la actriz Mónica Randall. Un hombre llamado Flor de Oton?o, de Pedro Olea, será la Peli?cula de Oro de esta edición en la que también el compositor Fernando Velázquez será objeto de un singular reconocimiento, ya que sus temas para películas como Que baje Dios y lo vea, El secreto de Marrowbone, Un monstruo viene a verme y Ocho apellidos vascos, entre otras, sonarán en el concierto de clausura del próximo 22 de abril en el Teatro Cervantes. Será el propio Velázquez quien se ponga al frente de la Sinfónica Provincial de Málaga en este recital.

Por otra parte, las actrices Anna Castillo y Belén Cuesta serán las encargadas de conducir la gala inaugural del certamen, mientras que la malagueña Adelfa Calvo, ganadora del Goya a la mejor actriz de reparto por El autor, será por su parte la maestra de ceremonias en la gala de clausura.