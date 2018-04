"No hay nada más bonito que ser uno mismo, hagas lo que hagas"

Antonio José es el artista emergente pop más importante del país. Tras salir del talent show 'La Voz', no ha parado de cosechar éxitos con sus canciones y sus conciertos. Como el que ofrecerá en el Palacio de Ferias y Congresos el próximo 20 de abril. "Cuando subo al escenario se me pasa el cansancio y se me olvida todo", dice.

Acaba de estrenar el videoclip del tema Me olvidé, ¿cómo está siendo la acogida?

Está siendo un chute de energía. Cuando sacamos una cosa nueva y vemos que el público lo recibe con los brazos abiertos y lo reclama tanto es lo más emocionante que le puede pasar a un artista.

Su nuevo disco está siendo un éxito y ya en su primera semana de lanzamiento consiguió el Disco de Oro.

Estamos muy contentos y felices con el éxito del disco y tenemos muchísimas ganas de seguir trabajando. Estamos con ganas de estar a la vanguardia de lo que el público reclama y contentos por todo los éxito que van llegando.

Es la tercera gira consecutiva que encadena y demuestra que su carrera ha crecido en un tiempo récord. ¿Pasa factura tanto trabajo? ¿Cómo ha asimilado el éxito que le ha venido tan de repente?

Yo siempre digo que sarna con gusto no pica. Cuando estás haciendo lo que te gusta, el cansancio aprieta pero no ahoga y siempre que me subo al escenario se me pasa y se me olvida de todo.

Ha tenido una carrera que ha crecido exponencialmente en muy poco tiempo. ¿Ese éxito repentino le ha llegado a asustar en algún momento?

Hay que ser uno mismo en todo momento, en eso está la base. Nunca hay que olvidarse de dónde se procede. Eso siempre hay que llevarlo por bandera. Hay que recordar, cada vez que se sale a un escenario, todo lo que has llegado a pasar hasta poder llegar a ese momento. Creo que esa es la base de todo trabajo: no olvidarte nunca de tus raíces y luchar por ello.

¿Y esas raíces se ven también en la música que hace?

Yo creo que cada persona pone su esencia en su trabajo. Todo el mundo tiene su gran parte de verdad en su trabajo porque no hay nada más bonito que ser uno mismo, hagas lo que hagas.

Usted ha estado muy relacionado con los programas de talento (participó en los premios Veo, Veo y quedó en segundo lugar en Eurojunior). ¿Qué opina del fenómeno que ha supuesto recientemente la nueva edición de Operación Triunfo?

Se trata de gente con talento y que se lo merece porque se lo ha currado mucho. Yo siempre he dicho de estos programas que son ojeadores para los artistas. Están los ojeadores de fútbol y luego están esta clase de programas que hoy en día son beneficiosos para que los nuevos artistas se den a conocer. Yo creo que hoy en día estos programas son muy exigentes porque buscan perfiles de músicos, que tengan algo que mostrar al público y creo que España, y la música en español, está bien guardada con todo ellos para mucho tiempo.



Y precisamente su gran oportunidad llegó con La Voz, de la que ha dicho que era la oportunidad de su vida, para recordar aquel niño que fue.

Es el tiempo lo que lo va marcando todo. No porque salgas en un programa tienes el futuro asegurado. Hoy en día hay muchos medios para conseguir tu objetivo, no solamente tiene que ser a través de un programa de televisión. Obviamente es un escaparate enorme, pero lo que verdaderamente importa es la persona, y lo que transmite, y obviamente el público tiene la última palabra para todo, es el que manda.

Estos programas también son una oportunidad para conocer al cantante que hay detrás de la música.

Totalmente, al artista, al cantante y a la persona.

Las redes sociales se han convertido en una herramienta más para artistas como usted que, además, arrasa en ellas. ¿Se ha convertido en un experto después de que comenzara su carrera como cantante?

Las redes sociales son un punto muy fuerte para todos. Pero yo creo que son importante en cualquier trabajo, no solo en mi caso. Cuando tienes la fortuna de contar con personas que te siguen y poder estar conectado a ellos creo que se obtiene la fórmula más directa para estar pendiente a lo que tu público te demanda.