Texas y C. Tangana, fichados por Starlite

Starlite continúa confirmando a los integrantes del cartel de su séptima edición. El festival de la Cantera de Nagüeles acaba de confirmar a C. Tangana, que actuará el miércoles 22 de agosto, y a los populares Texas, el 14 del mismo mes.

Tras entrar por la puerta grande en el panorama musical de la mano del grupo de Hip Hop Agorazein, C.Tangana ha sabido jugar a su antojo con un sonido que ya es una marca propia, pero que también es una referencia de géneros que abarcan desde el rap, el trap y las nuevas tendencias reinventando lo establecido. Sin límites ni techos que frenen su talento y considerado como uno de los mejores escritores de canciones de nuestros días, su éxito es tan arrollador que ha demostrado que la música urbana puede ser superventas. Tan visionario como polémico, sus indiscutibles hits como 'Mala Mujer', 'Antes de morirme', 'No te pegas' son ya himnos de toda una generación que llena los mejores escenarios coreando sus canciones. Sus lanzamientos más recientes como 'Guerrera', en la que colabora Dellafuente, o 'Llorando en la limo' son ya éxitos virales en plataformas digitales. Actuará en el escenario Sessions el 22 de agosto.

Texas, uno de los más aclamados grupos escoceses de rock alternativo, harán lo propio el martes 14 de agosto. Fundado por Johnny McElhone y Sharleen Spiteri, el sonido de Texas es famoso, no sólo por la personalísima voz de su cantante, sino también por los acordes del auténtico pop rock que forman cada canción. Desde sus grandes clásicos como 'I don´t want a lover', 'Say What you want' o 'Summer Son' hasta sus últimos temas, incluidos en su nuevo álbum 'Jump on board', Texas ofrecerán una de las más especiales actuaciones de este verano en el escenario Auditorio.

Estas nuevas confirmaciones se unen a: Luis Miguel, Pet Shop Boys, Jamiroquai, Steven Tyler, Maná, Melendi, Juanes, Sting, Romeo Santos, Charles Aznavour, James Blunt, Estopa, Miguel Poveda, Miguel Ríos, Pablo Alborán, Serrat, Taburete, Sebastián Yatra, David Bisbal, Il Divo, Sara Baras, la "Noche Movida", Jorge Blass, CantaJuego y el espectáculo "Celia, El Musical" , y el concierto, único, de Rosario y Rosana juntas en un mismo escenario.