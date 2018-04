"En el indie se ha invertido el mapa, ahora gana el sur"

La formación viguesa Linda Gilala, con casi década y media de trayectoria musical, encabeza esta noche el festival Malagaze, donde también volverán a coincidir con los granadinos Apartamentos Acapulco o las casi «recién nacidas» Uniforms.

De los estribillos acelerados y el gusto por el buen pop ya teníamos constancia de Eva e Iván, integrantes aún adolescentes de los seminales Juniper Moon. Pero de aquel proyecto originario de Ponferrada no tardó en llegar un relevo, con base de operaciones en Vigo y misma camiseta discográfica (Elefant Records), liderada por ambos bajo el nombre de Linda Guilala. Ha pasado casi década y media desde su debut discográfico, pero nunca es tarde para estrenarse en Málaga. Esta noche ofrecerán su primer concierto en tierras costasoleñas, gracias al festival Malagaze. Arranca a las ocho de la tarde en La Térmica y, justo en mitad de la travesía peninsular, Iván nos atiende al teléfono.

¿Cómo afrontáis a estas alturas vuestro debut en Málaga?

Llevábamos muchos años soñando con tocar en esta ciudad. Siempre ha habido grupos importantes, de ahí que siempre nos ha llamado la atención esta tierra. De hecho algunos de nuestros grupos favoritos de los últimos años son del sur. Es más, si en los 90 el indie miraba hacia el norte y eran mayoritarias las bandas de escenas como la gijonesa, ahora está claro que en el indie nos habéis ganado la partida. Se ha invertido el mapa y hay grupos de muchísima calidad, como los que van a estar con nosotros esta vez. Los granadinos Apartamentos Acapulco, con los que coincidimos en Vigo hace unas semanas, o las jienenses con vocalista malagueña Uniforms. Tenemos muchísimas ganas de poder compartir escenario en La Térmica con formaciones con las que compartimos no sólo gustos musicales, sino la forma de entender esto y la amistad que ya hemos iniciado.

¿Con canciones como Primavera Negra, que acabáis de editar, el público malagueño va a tener la suerte de encontrar a unos Linda Guilala en un punto óptimo de madurez?

No es en realidad algo que nos propongamos. Tocamos desde el inicio con la misma actitud, aunque no es menos cierto que justo cuando empezó Linda Guilala, a continuación de muchos conciertos con Juniper Moon, nos llegamos a plantear no tocar nunca sobre los escenarios. Ser un grupo únicamente para editar discos.

¿Ayudo el ambiente musical de Vigo?

En Galicia y más concretamente en nuestra ciudad se mantiene desde los 80 una excelente infraestructura musical. Además, en cada década hemos presumido de tener grupos potentes. Golpes Bajos, Siniestro Total o Aerolíneas Federales en los 80, Killer Barbies o Kannon en los 90 o si te fijas en el panorama actual, nombres propios como Triángulo de Amor Bizarro. Acostumbramos a quejarnos pero es bueno también reconocer todo lo que tienes.