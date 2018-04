El laberinto vital y creativo de Nick Cave, carne de cómic

Repara en los episodios de su carrera que lo han convertido en un personaje de leyenda. El resultado, un acertado retrato, que permite conocer buena parte de sus resortes creativos, los miedos y los sueños de un artista ya maduro - Kleist estructura su obra a modo de biografía ficcionada del australiano en cinco capítulos

Nick Cave (Warracknabeal, 1957) salta al cómic de la mano del dibujante alemán Reinhard Kleist. Nick Cave. Mercy on me (ECC, 2017) es la primera historia gráfica que se publica sobre el músico, cantante y escritor australiano. Kleist la estructura a modo de biografía ficcionada en cinco capítulos, con títulos de canciones y libros con los que Cave se ha retratado como escritor: The Hammer Song, Where the Wild Roses Grow, Y el asno vio al ángel, The Mercy Seat y Higgs Boson Blues.

El dibujante se ganó la confianza del protagonista cuando le puso en situación de que pretendía llevar al cómic su laberinto vital y creativo: desde sus inicios en la música con el grupo The Boys Next Door y la primera de sus criaturas salvajes, The Birthday Party, hasta el retrato más actual con la penúltima formación de sus Bad Seeds, que tomó el nombre de un Ep de The Birthday Party de 1983. Nick Cave conocía a Kleist por un trabajo similar a éste sobre Johnny Cash, I See a Darkness. Además, el dibujante tenía otras publicaciones de este corte sobre personajes universales como Elvis, Fidel Castro o Hertzko Haft, boxeador judío que gracias a su pegada ganó una vida extra en los campos de exterminio nazis.

El cómic era lo que le faltaba a Nick Cave tras los triunfos como escritor con las novelas Y el asno vio al ángel (Pre-Textos, 2005), La muerte de Bunny Munro (Global Rhythm, 2009, reeditada por Malpaso), compilaciones de letras, y el diario de una gira por Estados Unidos y Canadá a modo de boceto de futuribles temas que volcó en La canción de la bolsa para el mareo (Sexto Piso, 2015), guiones y bandas sonoras para cine. Además dos documentales, 20.000 Days on Earth (2014), de Jane Pollard e Iain Forsyth; y el agrio One More Time With Feeling (2016), de Andrew Dominik, han permitido bucear desde distintos ángulos en la vida personal y profesional de Cave, su caída al abismo cuando se buscaba como artista, la eclosión como contador de historias, y el revés que sufrió cuando celebraba la felicidad en familia, fruto de la muerte de su hijo de 15 años, que le torció la existencia. Su alivio de luto fue el disco Skeleton Tree (2016).

De la pérdida del hijo no se habla ni se dibuja en Mercy on me. El relato de Reinhard Kleist se cierra con Higgs Boson Blues, uno de las piezas mayores de su penúltimo álbum de estudio Push the Sky Away (2013), y donde el dibujante sitúa a Cave junto a Robert Johnson camino de Ginebra.

Trazo generoso a los frenéticos 80 cuando Nick Cave y Mick Harvey se encontraron en el patio del instituto, y con el tiempo activarían The Birthday Party, la gira del principio y el fin, primero Londres, y luego Berlín, donde emergerían los Bad Seeds. La amistad con Blixa Bargeld (un doberman en los Bad Seeds), la época berlinesa, los excesos y las adicciones, y las mujeres que le han acompañado antes de conocer a su mujer, la actriz británica Susie Bick, quien según Nick Cave, fue la última que lo rescató del abismo.

Anita Lane, pareja en casa y confesora desde la distancia en su periplo europeo, y más adelante Kylie Minogue y Pj Harvey, con quienes grabó Where The Wild Roses Grow y Henry Lee, respectivamente, se asoman a estas páginas.

«Tienes todo con lo que soñabas de niño frente al espejo del baño. ¿Aún te acuerdas?». «El escenario iluminado. La multitud pendiente de ti, el reconocimiento como artista, y sí, hasta las chicas y los roqueros», escribe Reinhard Kleist. «Pero ¿cuál es el precio de los sueños? Todo tiene un precio. Asi funciona. Ojo por ojo», se detalla en el cómic junto a las certeras ilustraciones que fluyen de Red Right Hand, pieza mayor en el repertorio de Nick Cave.

Con Warren Ellis como escudero al frente de su banda (adiós Mick, hola Warren), el cómic se cierra con el cantante en un baño de masas mientras tararea: «Can you feel my heart beat?», de la letra de Higgs Boson Blues. Un acertado retrato, que permite conocer buena parte de sus resortes creativos, los miedos y los sueños de un artista ya maduro, con las licencias de ficción a que se presta un personaje que hace de cada aparición en público un hecho excepcional. Eso si, más sereno y lejos de la catarsis de los 80 cuando, lo que realmente importaba era la provocación más allá del resultado artístico.