´Bailando con locos´, una comedia con doble personalidad

La nueva obra de la Factoría Echegaray reúne todas las condiciones para ser una de las comedias más «desequilibradas» de este año. 'Bailando con locos', dirigida por Leonor Pelayo, está buscando a sus cuatro personajes principales y esta mañana, el Teatro Cervantes ha abierto sus puertas para recibir a los actores interesados. «Esta obra es una comedia que trata las dobles personalidades de la gente, por eso, estamos buscando actores con una gran capacidad de improvisación», ha expresado Leonor Pelayo, directora de la obra.

Este martes se presentaron un total de 22 mujeres de unos 50 a 60 años para interpretar el papel de Marilia una mujer muy cotilla y un poco trastornada que vive en un edificio junto a Ernesto, un casero muy suspicaz. A ellos se suman, Diana, vecina de ambos que trabaja como prostituta de lujo y Hugo, el hermano discapacitado de Ernesto. «El personaje de Marilia al menos tiene cuatro personalidades diferentes, tiene que estar muy ida. Les pedimos que canten una canción, que lo hagan mal y que sean ellas quienes asuman la personalidad de este personaje partiendo de muy poca información», ha señalado Pelayo.

María José Parra, actriz que lleva en el mundo de las artes escénicas 28 años, se ha presentado al casting para representar la «inestabilidad emocional» de Marilia. «No sé mucho de mi personaje, pero interpreto por las pocas líneas que nos dan que es una actriz frustrada, que está un poco de los nervios y yo, intento representar esa tensión que se crea en la escena junto a Diana», ha apuntado la directora.

realizó la prueba para interpretar el papel de Diana. «Llevo unos 18 años en el mundo del teatro. María José y yo trabajamos juntas ahora en un proyecto y decidimos presentarnos. Estos castings de la Factoría Echedaray nos ayudan mucho apara coger confianza», ha destacado la joven.

La directora de esta obra considera que crear una comedia «no es nada sencillo» cuando el resultado de la función debe ser «hacer reír al público». «Hacer llorar es mas fácil. La gente se encuentra en un punto en el que llorar no cuesta tanto. Sin embargo, hacer reír es muy complicado. La comedia necesita mucho más ritmo, para poder hacer reír a la gente necesitamos que los actores tengan energía, buen humor, y como dice el nombre de la obra, estén un poco locos».

Diana, y Belén Caballero, para interpretar a Marilia. «Mi personaje dice muchos tacos, es lo poco que sé, por eso considero que debe ser una mujer muy echada para adelante. Llevo 17 años en el mundo de las artes escénica, también soy profesora de interpretación ante la cámara y me gusta mucho presentarme a este tipo de castings en los que debemos valorar como es el personaje y tratar de ofrecer lo mejor de nosotras», ha explicado de Morata.



Por su parte, Caballero, profesora de la Escuela de Cine y Teatro de Málaga, ser actriz le viene desde muy pequeña. «Vengo para hacer el casting de Marilia, que está un poco inestable. Estos personajes son muy divertidos y para mi, que desde muy pequeña me gustaba la interpretación, es una aventura». Por su parte, Caballero, profesora de la Escuela de Cine y Teatro de Málaga, ser actriz le viene desde muy pequeña. «Vengo para hacer el casting de Marilia, que está un poco inestable. Estos personajes son muy divertidos y para mi, que desde muy pequeña me gustaba la interpretación, es una aventura».

El casting estará abierto hasta el jueves 26. Un día después, Pelayo, junto a Salva Martos, ayudante de dirección, seleccionarán a los candidatos para representar a estos personajes tan variopintos. Un total de 77 personas pasarán por el Salón Rossini del Teatro Cervantes durante estos días y solo cuatro de ellos pisarán las tablas del Teatro Echegaray el próximo 20 de junio, día oficial del estreno.

el papel de Marilia era algo imprevisible. «He decidido presentar una personalidad, aunque siempre les digo que puedo hacer lo que me pidan, ya que de este personaje, se pueden sacar muchas cosas. Llevo 20 años en el mundo del espectáculo y enfrentarme a una comedia me encanta. Siempre he admirado a los cómicos porque considero que ellos son capaces de todo», ha expresado la actriz.para el papel de