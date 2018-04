Darth Vader mostrará su rostro este jueves en el MVA

El cartel del documental ´I am your father´.

Para los seguidores del cine nacional y la serie Star Wars, el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia (c/ Ollerías, 34), proyecta el documental biográfico 'I am your father' este jueves 26 de abril a las 20:30 horas con entradas libre hasta completar aforo. Un film de los españoles Toni Bestard y Marcos Cabotá que durante 82 minutos hacen homenaje a David Prowse, el actor británico que encarnó al villano más conocido de la historia del cine de forma anónima y sin mostrar nunca su cara. Ni siquiera en 'El Retorno del Jedi', un hecho que hirió profundamente y marcó para siempre al actor.

Los directores, a través de su documental desvelan el porqué el actor se sintió así y las consecuencias que tuvo en la persona que interpretó en la sombra al malo de una lejana galaxia. A sus 80 años, David, protagonista de una de las frases mas memorables del cine "No. I am your father", vive en el anonimato en las afueras de Londres.