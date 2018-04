Una mirada al germen de la Constitución

Los pasos que se dieron hasta que la Constitución fue ratificada en referéndum y sancionada por el Rey y el camino de Andalucía para lograr la autonomía se reflejan en una exposición que, a través de 51 fotografías, ofrece un retrato social de la España de hace 40 años, clave para entender el presente.

La muestra «40 años de libertad. La Constitución de 1978 y el cambio político en España», organizada por el Consejo Social de la Universidad de Málaga (UMA) y patrocinada por la Fundación Unicaja, se exhibe hasta el próximo 25 de mayo en la Facultad de Derecho de la ciudad.

En este escenario también se clausuró ayer el congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE), en el que ha estado muy presente la reforma de la norma suprema del ordenamiento jurídico español. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, visitó la exposición junto al director de Actividades Socioculturales de la Fundación Unicaja, Rafael Muñoz Zayas, y el rector de la Universidad malagueña, José Ángel Narváez. Para Díaz, «es fundamental que se hagan ejercicios como éste de recuperar la memoria reciente de España», en este caso de los 40 años transcurridos desde la Transición, que «fue ejemplar y que abrió los mejores años de la España moderna y contemporánea». «Los que hoy estamos aquí disfrutamos de la libertad, igualdad y democracia que ellos nos legaron y ahora nos toca volver a mimarla, cuidarla y reformarla», señaló en referencia a la Constitución.

Las imágenes, pertenecientes a la Agencia EFE y al archivo de la Enciclopedia General de Andalucía, plasman las manifestaciones contra la carestía de la vida, la reivindicación de derechos que la dictadura había anulado, la legalización del Partido Comunista, las reuniones de la comisión parlamentaria para la redacción de la Carta Magna y el referéndum.

Otras cobran en la actualidad más relevancia si cabe, como las vallas publicitarias para el referéndum de la Constitución –que deja claro en su artículo 2 la indisoluble unidad de la Nación española– en una calle de Barcelona, toda vez que el sí obtuvo en Cataluña el 90 por ciento de los votos emitidos.

«No había libertad, no estaban legalizados los partidos políticos, las manifestaciones eran reprimidas de una manera feroz», y todo ello aparece en algunas fotografías de la exposición, junto a otras en las que se pedía mejores salarios, explicó a Efe el presidente del Consejo Social de la UMA, Juan de Dios Mellado.

Junto a las escenas sociales, «muchas de ellas dramáticas porque se veía la miseria, el dolor de un pueblo», hay otras que testimonian la «alegría», como la que supuso en Andalucía la consecución de una autonomía plena, apuntó Mellado, comisario de la muestra junto al fotógrafo malagueño Rafael Díaz.

Cuatro décadas después del nacimiento de la democracia en España, la exposición permitirá a muchos ciudadanos «verse reflejados» en estas imágenes, pero también conocer el pasado a aquellos que aún no habían nacido. Esa generación que no vivió tales acontecimientos «corre el riesgo de no valorar las cosas porque no las conoce», comentó el catedrático de Derecho Constitucional de la UMA Ángel Rodríguez.

Entre las 51 fotografías seleccionadas para esta exposición, la mayoría de Efe, se incluyen las relativas a la lucha de Andalucía por la autonomía, que recuerdan momentos significativos como la manifestación del 4 de diciembre de 1977 en Málaga, en la que murió Manuel José García Caparrós.

También hay fotos de la firma del pacto preautonómico, conocido como «Pacto de Antequera» el 4 de diciembre de 1978, o de la elección de Plácido Fernández Viagas en Cádiz como primer presidente de la autonomía andaluza.