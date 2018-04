Sanctus immortalis

Passio Christi

Director musical y autor: Marco Frisina. Solistas: Damián del Castillo, Lola Casariego, María Grazia Schiavo. David Lagares, Víctor Cruz, Luis M. Pacetti, Francisco Fernández-Rueda, Lourdes Martín.

El corazón de la Piazza di San Givanni está presidido por la más importante de las cuatro basílicas papales al ser la catedral romana, conocida como San Giovanni in Laterano. Deambular por su nave central, velada por el apostolado que la circunda, invita al espectador -creyente o no- a ahondar en la historia del personaje más influyente de todos los tiempos. De su capilla musical, en manos del maestro Marco Frisina, el Teatro Cervantes conocería el estreno de la versión de La Pasión de Cristo escrita por este compositor italiano que, como las piedras de la archibasílica, se inserta en la larga tradición de este género sacro. Inevitable apelar como guía a La Gran Pasión de Bach aunque se inserta en el corazón la tradición de la decisiva escuela italiana que late en el oratorio de Frisina. Versión de concierto que restó buena parte de la energía que concentra Passio Christi y más al considerar los numerosos elementos descriptivos atesorados en ella, como el canto del gallo en la escena de la negación de Pedro o el impactante capítulo de la flagelación. Si a esta idea se une el poder fílmico de la misma hace de la partitura más cercana a la ópera aunque no renuncia a apelar a la emoción del oyente al que constantemente interroga y que la contextualiza como oratorio. Passio Christi busca la universalidad a través de textos que van desde Teresa di Liseux hasta Unamuno y donde no falta el latido de los cuatro evangelistas encarnado en un narrador, Antonio Banderas.

Amplia orquesta sinfónica, coro mixto, coro de voces blancas y octeto vocal conforman la ambiciosa plantilla dispuesta por el músico italiano junto a la colaboración en la dirección de Antonio del Pino, quien desde el tercer piso dirigía las escolanías que han participado en el proyecto. Carmina Nova, preparada por Diego González, compartía escenario junto a la OFM. Tras una primera parte muy justa la segunda se distinguió por la impresionante aria para soprano y coro de la escena del llanto de María. Por su parte, complicada labor del conjunto orquestal para una primera pasada de la página donde destacó el temple de la cuerda con una primera parte oscura, de constantes cambios de ritmos y armonías frente a la segunda más compacta y brillante gracias al trabajo de los metales. Del capítulo vocal destacar el papel del malagueño Luis Pacetti como Pilatos y Longinos aunque la gran atención masculina estuvo centrada en la voz del barítono Damián del Castillo encarnando el papel de Cristo. Labor exigente tanto en lo vocal de este barítono con numerosas notas altas, pero también en lo expresivo donde se impondrían los roles femeninos de las que destacan dos papeles concretos de fuerte carga dramática. Por un lado, la soprano napolitana M. G. Schiavo, que destacó por su timbre muy generoso, cristalino en el registro alto si bien el medio destaca por su rotundidad. Lola Casariego fue otra de las protagonistas de este estreno: el aria Vedo la tue mani es uno de los momentos más conseguidos de este oratorio y Casariego lo resolvió con no escaso gusto musical.

Passio Christi no deja indiferente al oyente. Su arrolladora orquestación y el ambicioso elenco solista así lo probaron pero la abundancia de temas e ideas volcadas en su orquestación llega a circular en torrente, lo que sugiere alguna revisión.