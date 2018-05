Málaga vibra con Aitana War y ´Lo malo´ en Los 40 Primavera Pop

Cepeda, de OT, dio la sorpresa a sus compañeras Ana Guerra y Aitana

Fue una de las últimas actuaciones de la noche pero también de las más esperadas. El gran momento y la sorpresa del festival Los 40 Primavera Pop en Málaga lo anticipó Cepeda, el concursante de la última edición de Operación Triunfo que acompañó ayer a sus compañeras Aitana y Ana Guerra –Aitana War–, que cantaron el exitoso Lo malo. Tras el dúo, ambas entonaron el estribillo a capella aunque no hubo actuación en solitario. El público quedó encantado pero con más ganas de triunfitos y ya impacientes porque llegue su concierto en Málaga el 1 de junio.

El éxito del festival Los 40 Primavera Pop que se celebró ayer en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres estaba escrito desde que el 9 de abril se repartieron las invitaciones para el evento. Colas de hasta dos horas para conseguir las entradas y no quedarse con las ganas de bailar al ritmo de Lo Malo, Carita de buena o Déjate llevar. Resultado, el gran día llegó con los tickets agotados.

Y ayer ocurrió lo mismo, aquellos impacientes que quisieron conseguir los primeros puestos cerca del escenario estuvieron esperando desde antes del mediodía. Las puertas se abrieron a las 17.00 horas y el Auditorio Municipal Cortijo de Torres albergó a más de 10.000 personas que se citaron allí con un solo motivo: disfrutar de una tarde con artistas reconocidos a nivel nacional e internacional. Bajo esta premisa, sobre las 19.00 horas daba comienzo uno de los mejores festivales de música de primavera, con la anterior participación de Djs que amenizaron la espera hasta el inicio del show.

Más de una decena de artistas se dieron cita para celebrar Los 40 Primavera Pop en Málaga. Este conocido evento, organizado por la emisora de los 40 Principales, cada año incluye diferentes novedades para que los más jóvenes puedan disfrutar del pop más actual de la mano de cantantes reconocidos a nivel internacional. En este sentido, se ha convertido en uno de los acontecimientos más importantes en España y, como tal, ayer estuvo a la altura.

Durante las tres horas que duró, actuaron artistas como Sofía Reyes con su canción 1,2,3, Blas Cantó –Él no soy y Drunk and irresponsible–, Efecto Pasillo –Carita de buena y Salvajes Irracionales–, Juan Magán y Belinda –Déjate llevar–, David Lafuente –Volverás–, o Ana Mena –Mentira y Ya es Hora–. Además de Aitana War, estuvieron Maico –How we dream–, Scott Helman –PDA–, Reyko –Spinning Over You–, Laura Durand –Come back tonight– y Kayl –Tú y yo–.