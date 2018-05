Tarja Turunen mostrará su versión más clásica en Mijas

Tarja Turunen es, sin duda, una de las grandes voces femeninas asociadas al metal. Primero como frontwoman de los más que populares e influyentes Nightwish y, después, en solitario, la finlandesa ha dedicado toda su carrera a difuminar las fronteras estilísticas entre la música clásica y el rock duro. Ella es el gran atractivo de la III Noche Escandinava, un proyecto personal que recalará en Mijas, en el Teatro las Lagunas, el próximo 16 de mayo.

"Mientras estudiaba en la Universidad de Música de Karlsruhe, Alemania, en 2002, empezó a interesarme la idea de interpretar canciones escandinavas y finlandesas para la audiencia latinoamericana. Reuní información sobre estos países y me dí cuenta de que compositores como J. Sibelius o E. Grieg no eran muy conocidos fuera del género clásico, a un nivel más popular. Como yo estaba estudiando música lied alemana, sentí que podía ser una oportunidad para mostrarles un poco de mi música", asegura la cantante al preguntársele por el origen de esta iniciativa. Recordemos que Turunen tiene algunos de sus feudos de fans más importantes y acérrimos en Sudamérica y que su propio marido, Marcelo Cabuli, es argentino.

Acompañarán a Turunen en el recital los cantantes Juha Koskela y Marjut Kukhnhenn y la pianista Anu Rautakoski. Advertencia a los fans de la Tarja más aguerrida: no va a haber ni rastro de guitarras eléctricas, teclados sinfónicos y versiones de 'The Phantom Of The Opera' en el concierto de Las Lagunas. Esto es puro y duro lied escandinavo, música, como dice Turunen, "compuesta con ambición artística, pero en un estilo íntimo, desprovisto de efectismos vocales, y en la cual poesía y música se funden totalmente, ésta al servicio de aquella, y no a la inversa": "La música nórdica posee cualidades particulares, cercanas a las sensaciones que generan las visiones de crudos inviernos cubiertos de nieves blancas, inmaculadas, y de cristalinos lagos de aguas calmas que sólo ven interrumpida su quietud por la presencia momentánea de algún paseante", zanja.