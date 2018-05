´Los Vengadores´ arrasan en la Fiesta del Cine de Málaga

Vuelve otro año más la Fiesta del Cine. Desde este lunes y hasta el miércoles 9 de mayo tendrá lugar su XIV edición, la primera del 2018. Edición, en la que como todas las anteriores, se puede adquirir una entrada por 2,90 euros. Traducido: ver 'Los vengadores: Infinity War' por menos de lo que cuesta una desayuno completo en el centro de Málaga. No es raro por tanto, que cada año participen gran cantidad de espectadores en esta fiesta. En las primeras horas de la fiesta, hemos preguntado a los primeros espectadores si son asiduos a la Fiesta del Cine, si suelen repetir un año tras otro y qué pelúclas van a ver, con claro protagonismo de la nueva entrega de la factoría Marvel.

Llegamos temprano al vestíbulo de uno de los multicines de Málaga capital y encontramos a Eva Guerrero que viene con su marido a ver 'Infinity War'. "Suelo aprovechar las ofertas de 5 euros o las de antes de las 18:00 horas para tener un precio más asequible". Rubén García, a pesar de haber visto ya 'Los Vengadores', repetía de nuevo pero esta vez de una forma más económica, "no me he dejado ninguna película, pero voy a repetir 'Los Vengadores", confesaba sin pudor.

Las hermanas Denise y Anabella Prystupa también nos reconocen que asisten a cada edición. Denise va al cine con más regularidad ya que dice que no le sale tan caro, "para mí no es caro porque tengo una tarjeta que me cuesta 4,50€ y no lo veo tan caro", pero Anabella opina de forma contraria, "a mi me parece excesivo pagar 7 u 8 euros por una entrada de cine, me parece muy caro". Y es que el precio es el principal problema que hace que las salas de cine estén más vacías durante el resto del año, tal es así que Anabella confiesa que "de lo que hay ahora mismo en la cartelera no me gusta nada, pero como cuesta 2,90 euros aprovecho y vengo". Antonio Moyano también nos comenta que siempre se agradece alguna que otra oferta, "hay que agradecer que ahora haya una promoción de 5 euros todos los días, pero la dificultad es que es solo en cines concretos".



¿Cómo funciona la Fiesta del Cine?

Para poder adquirir las entradas hay que realizar dos sencillos pasos. Primero rellenar un formulario con los datos personales en la página web (http://www.fiestadelcine.com/) para obtener la acreditación. Segundo y último, una vez en el cine, presentar las entradas bien impresas, o bien desde el móvil junto con el DNI.



¿En qué cines de la provincia se celebra la Fiesta del Cine?

El listado de cines de Málaga y provincia es el siguiente: en Málaga encontramos Yelmocines Parque de Ocio Plaza Mayor, Yelmocines Vialia Málaga, UCC Multicines Rosaleda, Cinesur Málaga Nostrum. En cuanto a la provincia,en la localidad de Marbella, Cines Teatro Goya y Cinesa La Cañada, en Rincón de la Victoria, Yelmocines Rincón de la Victoria, en Antequera Cinesur La Verónica, en Fuengirola Cinesur Miramar y Cine Alfil Fuengirola, en Vélez-Málaga Cinesur El Ingenio y por último en Ronda, Multicines Ronda.