El mundo del flamenco homenajea a Carrete

Una existencia de película. Más de 65 años taconeando y sorbiendo a grandes tragos la vida, muchos lustros de arte bohemio y viajero, de anécdotas desternillantes, de arte puro, de pasiones y de subsistencia. Carrete, el ´Fred Astaire Gitano´, el de "yo no sé la edad que tengo", el hijo de ´El Manchego´ y Carmen ´La Carreta´, el bailaor que salía de fiesta con Camarón, el compañero de andanzas de Chiquito de la Calzada, recibe mañana miércoles el homenaje de toda la profesión en el espectáculo Señorialmente, que reúne a más de 30 artistas flamencos sobre las tablas del Teatro Cervantes. Allí estarán arropándole cantaores de la altura de Estrella Morente, José Valencia, Juan José Amador o Simón Román, guitarristas de la trayectoria de Juan Requena o Antonio Soto, bailaores como Ramón Martínez, Carmen González o Sergio Aranda y artistas totales como Tomasito.

Hoy mismo ya ha recibido el primer reconocimiento del teatro principal de la Costa del Sol. José Losada Santiago, Carrete de Málaga, el niño que bailaba por las calles y tabernas de El Perchel y el centro junto a la bailaora La Paula, el preadolescente que empezó a bailar allá por los primeros cincuenta en el grupo de chavales Los Vargas y que se fogueó junto a Chiquito en El Jaleo, en Torremolinos, ya tiene estampada su mano en el ´Museo de Huellas´ de la tercera planta del Cervantes. Acompañado por la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Gemma del Corral, y el periodista Francis Mármol, ha dejado impresa sus dos manos en color verde esperanza y ha agradecido el homenaje que recibirá mañana en el edificio construido por Gerónimo Cuervo. "A mí me ha creado el mundo y el viento", ha dicho un indómito artista nacido en una era, como ha recordado. Carrete ha derramado gratitud hacia sus compañeros, hacia los periodistas y hacia el Cervantes ("no me podría creer que un niño de la calle llegara algún día a este teatro"), ha hecho gala de su optimismo vital ("he sido un niño privilegiado", "ahora tengo todo, soy feliz", "siempre he tenido suerte") y ha bromeado con la ilusión que le haría ver su nombre escrito junto al de Fred Astaire en Nueva York, "en el Broadway ese".

Los escenarios municipales de Málaga ya le escogieron para la apertura del Festival de Verano Terral 2015. Paco Roji y el mismo bailaor prepararon entonces el montaje Carrete de Málaga. 60 años bailando, un repaso a su libérrima carrera y un homenaje a la persona y al artista que llenó hasta los topes el Teatro Echegaray el 1 de julio de 2015. Señorialmente será ahora el regalo definitivo a un espíritu libre, la oportunidad perfecta para remarcar la trayectoria artística de un malagueño influido en sus inicios por Antonio el Bailarín, por Farruco y por su adorado Fred Astaire, a quien veía ensimismado en el cine Rialto tras ganarse las entradas con su taconeo por las calles.