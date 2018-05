Adelfa Calvo: "Tras el Goya no tengo a 8 directores esperándome"

La intérprete Adelfa Calvo aseguró ayer que el Goya a la Mejor Actriz de Reparto por El autor no le ha supuesto «tener a ocho directores esperando para que trabaje en su próxima película». «Me han llegado dos proyectos de cine, pero todo es muy etéreo. Un Goya hace que te conozca la gente, pero los premios no son los que te dan trabajo», aseveró la actriz durante el Encuentro con Directores de Cine, de la Fundación Unicaja, a propósito de la citada película por la que fue galardonada. A la cita, por supuesto, acudió el realizador de la cinta, Manuel Martín Cuenca.

La malagueña siente que hay «muchas actrices buenísimas que no salen en la tele y parece que no existen», un caso como el suyo, con treinta años de profesión a sus espaldas y, «cuando de repente apareces en la tele, parece que acabas de nacer». «Ser actriz revelación me resulta hasta cómico, porque llevo muchos años intentando vivir de esto, y aparecer ahora como una actriz nueva me resulta curioso», insiste Adelfa Calvo. También admite que le da «rabia» porque «hay compañeras muy buenas a las que esto quizás no le va a pasar nunca», y asegura que no se siente «mejor actriz que antes de tener un Goya».

Igual de realista se mostró Martín Cuenca en la cita: «Solo hay un director en España que sabe que va a financiar y hacer una película el próximo año seguro sin dificultad, que es Pedro Almodóvar. Eso supone una radiografía de lo que es este país», afirmó el realizador.

Para Martín Cuenca los premios «son un hermoso reconocimiento de un trabajo del pasado», pero «más allá de eso no significan nada, por desgracia, no dan ninguna continuidad y hay que volver al tajo y volver a picar piedra». En este sentido, explicó que ha terminado dos guiones y ahora se encuentra «en la preciosa fase de la financiación», cuando se piensa que después de una película como El autor será «más fácil» pero se encuentran «siempre las mismas dificultades».