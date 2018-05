"Perder lo mejor que te ha pasado en la vida es una faena, pero olvidarlo es peor"

La autora del best seller Un burka por amor ha vuelto a las librerías con La memoria de la lavanda, una novela sobre el duelo, el amor y la esperanza. Reyes Monforte presentará hoy en FNAC Marbella y mañana en FNAC Málaga su historia más personal, escrita cinco años después de la vivencia de su propia pérdida, la de su marido, el actor Pepe Sancho.

¿Es La memoria de la lavanda su propia historia de pérdida?

No, verás, La memoria de la lavanda es una ficción que no tiene nada que ver conmigo, lo que sí es cierto es que cuando escribes una novela hay personajes de ficción que tienes que llenar con una biografía, no solo física sino emocional, y ahí sí que me he vaciado un poco en Lena. En el mapa emocional, no he tenido que buscar a nadie que me explique cómo se vive en mitad de una pérdida, de un vacío de un duelo; pero no es autobiográfico, es una novela de ficción. Tenía una necesidad de compartir con el lector, no lo que he vivido, pero sí lo que se siente cuando la vida te asienta un bofetón como este. Es una especie de muleta, los autores podemos utilizar la ficción y tener este margen para contar cosas que nos han pasado.

Es su novela más personal...

Sí, es mi novela más personal porque hay lógicamente una carga más grande que en el resto de novelas que he hecho, no solo emocional sino personal. Los autores dejan siempre algo de ellos en sus novelas, pero en este caso sí es verdad que yo he puesto mucho en Lena, tiene mi mirada pero no tiene mis ojos.

¿Cuánto tiempo le ha dedicado?

Para poder sentarme a escribirla han tenido que pasar cinco años. Lo intenté antes, pero era imposible, no me sentía con fuerzas ni me salían las palabras. No me salía la novela que yo creía que merecía el lector, he tenido que esperar a que madurara mi experiencia. Y ha salido una novela que ha merecido la pena, no es una historia de llorar, hay una parte emotiva claro, pero también hay partes graciosas que creo que el lector puede disfrutar.

¿Qué se va a encontrar exactamente el lector en La memoria de la lavanda?

El libro son 48 horas de la vida de Lena, una fotógrafa que ha perdido a su marido Jonás, y ella viaja de Madrid al pueblo natal de su marido para esparcir sus cenizas, y se acaba convirtiendo en un viaje existencial. Va recordando su historia, los momentos buenos y los malos, y se encuentra a sus amigos y a la familia, pero también a gente con la que no se llevaba bien su marido, porque en todas las familias hay folclore, como yo digo. También descubre secretos familiares... vive cosas que van más allá de un viaje físico, es un viaje interior que le ayuda a formar su propia mochila de recuerdos, su particular memoria. Cualquier recuerdo, volver a sitios donde has sido feliz o entrar en casa después de un funeral, eso que al principio crees que son recuerdos que te van a hacer daño son, al final, la gasolina que te da fuerzas para seguir respirando.

¿La escritura ha sido un refugio?

Creo que las pérdidas nunca se superan. Es como una cicatriz en la piel, puede que no se vea mucho, que la puedas disimular o que ya no la sientas como el primer día, pero siempre va a estar ahí. Las pérdidas perduran en la memoria como las fotografías. La escritura no me ha ayudado a superarlo porque he necesitado esos 5 años para sentarme a escribir, pero sí es cierto que es una terapia. Pero no utilizo al lector como psicólogo.

Y cualquiera podrá sentirse identificado con Lena...

Todo el mundo sabe lo que es vivir en mitad de una pérdida. De hecho, el libro lleva una semana en el mercado y se está acogiendo muy bien, y cuando hablé con una compañera que lo está leyendo me dijo: «Me estoy identificando mucho con Lena, porque hace un año perdí a mi madre'». Aunque a quien pierde Lena es a su marido, hay una oleada de sentimientos que nos recorre cuando perdemos a alguien que es siempre idéntica, da igual de donde seamos, el dolor es el mismo.

Lo mejor que nos puede pasar en la vida es amar y ser amado, ¿cree que amar y no ser correspondido es lo peor que nos puede pasar?

Esa es una frase que dice Lena. Lo peor que te puede pasar es que no puedas amar, o que no seas amado. Pero al principio, como Lena está pasándolo tan mal, en un primer momento piensa que quizá hubiese sido mejor haber amado con menos intensidad, para luego sufrir menos. Pero, con el tiempo, se da cuenta de que no, que es mejor amar y ser amado. Al menos has tenido la oportunidad de conocer al amor de tu vida, muchos pasan por su vida y no tienen la suerte de encontrarlo. Es mejor echar de menos algo que has tenido que preguntarte cómo hubiese sido. Aunque a veces ya sabes cómo somos, no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos.