Una serie británica convierte la UMA en un instituto estadounidense

La serie británica 'Living the Dream', tras rodar su primera temporada íntegramente en Florida, ha encontrado en el sur de España el emplazamiento perfecto para rodar su segunda temporada en diferentes localizaciones que van desde Málaga capital hasta San Roque, en Cádiz. El pasado fin de semana el equipo de rodaje estuvo grabando varias escenas en la capital malagueña, con la colaboración de Málaga Film Office para los permisos de rodaje y para la ubicación del convoy de unos 20 vehículos técnicos. Entre las escenas rodadas, se hizo pasar el campus de Teatinos de la Universidad de Málaga por un instituto en Florida, incluido un autobús escolar americano como vehículo de atrezo.

La temporada contará con seis episodios que comenzaron a rodar el pasado 9 de abril y que en total ocuparán unas 10 semanas de rodaje. Sky Channel ha encargado la producción a la productora londinense Big Talk y la asociada en España es Palma Pictures, una de las productoras de servicios internacionales más grandes de los últimos años y que cuenta con oficinas en Mallorca, Barcelona y Lisboa.

La serie es una comedia familiar que nos muestra a los actores Philip Glenister y Lesley Sharp como Mal y Jen Pemberton, una pareja británica de mediana edad que se marcha con sus dos hijos a Florida, dispuesta a comenzar un nuevo capítulo de sus vidas como orgullosos duen?os de un parque de caravanas. Pero no todo es fácil para la pareja, ya que este lugar, que acaban de comprar a ciegas, esta? invadido por pintorescos personajes, sureños estadounidenses, que no quieren que la armonía de su lugar de residencia sea absorbida por unos forasteros con la intención de cambiar su estilo de vida actual al convertir el sitio en un parque familiar. Mal es el típico optimista eterno y un tontaina con aplomo y Lesley es una esposa realista y genial.

Philip Glenister se lanzó a la fama en el Reino Unido tras la exitosa serie 'Life on Mars' y 'Ashes to Ashes', donde interpretó al policía duro Gene Hunt. Ha filmado en España antes, cuando hizo dos series de 'Mad Dogs' en Mallorca. Lesley Sharp ha aparecido en las películas de Mike Leigh, así como en 'The Full Monty', el drama 'Scott & Bailey', y 'Tres chicas', ganadora del BAFTA este año. Les acompañan desde Estados Unidos los actores Leslie Jordan, de 'Will & Grace', y Leslie David Baker, que interpretó a Stanley en la versión estadounidense de 'The Office'.