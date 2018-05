Kate del Castillo vuelve a Málaga para grabar la segunda parte de ´La reina del sur´

El próximo miércoles se rodará en pleno Centro

Cuando el equipo de La reina del sur rodó, hace ocho años ya, en pleno Centro Histórico de Málaga y en las playas de Marbella pocos podían imaginar que aquello iba a generar tantos titulares, rumores y dimes y diretes. Porque cuentan que Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante más poderoso del mundo y protagonista de una evasión carcelaria que ni la filmada por Don Siegel, quedó absolutamente prendado de Kate del Castillo al verla en la narconovela que llevó a la pequeña pantalla la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte. La actriz mexicana encarnó con un tremendo magnetismo y capacidad de seducción, a Teresa Mendoza, una mujer de armas tomar que, tras el asesinato de su novio, se convierte en la jefa de una red de narcotráfico en el estrecho de Gibraltar. Del Castillo y Guzmán se intercambiaron mensajes (el narco quería llenarle la casa de flores a la intérprete) y, con Sean Penn de por medio, llegaron a conocerse en plena selva de Sinaloa, donde se escondió el Chapo tras su huida.

Pero no sólo El Chapo quedó fascinado con esta historia. El primero de los 60 capítulos de la narconovela fue el mejor estreno en la historia de Telemundo, una de las cadenas de mayor influencia de Latinoamérica. Los números han hablado y ahora, ocho años después, el equipo de La reina del sur ha comenzado la grabación de su segunda parte, que regresará a Málaga. Y lo hará la próxima semana. Así, el miércoles se cortarán las calles Madre de Dios, Carcer, San Juan de Letrán, Dos Aceras y las plazas Montaño y Jerónimo Cuervo (Cervantes) entre las 7.00 y las 12.00 para la grabación de un puñado de escenas que se prevén espectaculares, puesto que intervendrán «vehículos y efectos especiales», según ha podido saber La Opinión de Málaga. No se escatiman recursos en esta producción, que cuenta con el respaldo de la división latinoamericana de Netflix y viajará por Moscú, Florencia, Bucarest y Colombia (allí se grabará el grueso de la novela, en vez de en México, donde transcurre la acción; y es que Del Castillo no quiere volver a pisar su país después de que el Gobierno azteca la acusara de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico tras su encuentro de octubre de 2015 con El Chapo). El equipo estará entre nosotros entre dos y tres semanas.

Regreso

«Regresa Teresa Mendoza, quien se convirtió en una de las principales narcotraficantes de España. Ocho años después de desaparecer sin dejar rastro, y de vivir una vida pacífica e idílica en el campo italiano, el pasado de Teresa finalmente la alcanza y se ve obligada a regresar a México», avanza Telemundo en una nota de prensa. La propia Del Castillo está detrás de la idea de la continuación: «La historia se merece un final contundente», aseguró hace un tiempo la mexicana. Finalmente, la historia tendrá su final con un guión supervisado por el propio Pérez-Reverte. Como en la primera parte, el actor malagueño Eduardo Velasco (actualmente en la serie Servir y Proteger) tendrá un papel clave, el coronel Chaib.