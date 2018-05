Pablo Alborán triunfa en su hogar

La larga espera llegó a su fin. Pablo Alborán se reencontró este viernes noche con Málaga, con su público más fiel, en un concierto que supuso el arranque de su gira nacional, tras el exitoso paso del tour Prometo por Latinoamérica. Más de diez mil personas se entregaron al buen hacer del artista malagueño en el auditorio municipal del Cortijo de Torres, que esta noche tiene una segunda cita con Alborán, que ha logrado colgar el cartel de no hay entradas en ambas fechas.



Y es que no podía ser de otra manera. Málaga tenía ganas de volver a sentir cerca al cantante, que ha regresado con una ambiciosa gira tras un merecido parón de tres años desde la publicación de su anterior trabajo, Terral, un tiempo que le ha servido para descansar, para volver con fuerzas renovadas y para regalar a su público un magnífico trabajo discográfico, Prometo, que desde el día de su publicación lo ha colocado en los primeros puestos de las listas de éxitos en España y más allá de nuestras fronteras. Canciones como la que da título al disco, Saturno, No vaya a ser, La llave o Boca de hule formaron parte del repertorio que eligió el artista para su encuentro con los fans de su tierra, aunque, por supuesto, no faltaron otros de sus grandes éxitos, como Recuérdame, Tanto, ¿Quién? y Dónde esta el amor.





Alborán salió a las 22.05 horas y comenzó conEmocionado y preparado para darlo todo, siguió conEl espectáculo comenzó así con fuerza ende fondo y con una banda de calidad y perfectamente sincronizada con el artista, que demostró una vez más que el directo es un territorio en el que se maneja a la perfección, con gusto.Entregado, el cantante coreó con el público «», antes de dedicarle unas palabras: «, que nos tengamos tantas ganas, gracias por hacer que volver a casa sea el mejor regalo., contó Alborán, que dijo también que, que también estuvo en el público para ser testigos del arranque de la gira.A la guitarra entonó, para pasar después por otros éxitos como. Mientras, entre canción y canción el público le gritaba «».En el tramo final llegaron al piano, uno de los temas de su exitoso debut, y, que da título a la gira. Y la más animadacerró una noche en la que el artista conectó por completo con sus fieles y entregados seguidores., el cantante continuará su gira en otras ciudades españolas como Bilbao, donde estará el 1 de junio, Valladolid, Barcelona, Sevilla, A Coruña, Madrid, Valencia o las Islas Canarias. Pero habrá otra oportunidad de verlo en la provincia, será en elel próximo 1 de agosto.. Si pueden, no se lo pierdan. Disfrutar de su talento es un excelente plan para este verano.