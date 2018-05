Boom, bang, blow, pop! Así fue el otro Mayo del 68

Se cumplen 50 años de la primavera que cambió la mentalidad de los jóvenes del mundo. Reevaluamos los aspectos más pop de la revolución

Las revueltas estudiantiles en París conocidas como el Mayo del 68 no fueron fruto de la casualidad ni de un acontecimiento concreto. La efervescencia juvenil estaba en el ambiente, y toda una cultura basada en una nueva estética y una forma de vida alternativa emergía por todas partes. Del cine a la música, de la moda a la libertad sexual... todo un nuevo y más libre mundo fue catalizado a través del Mayo del 68, cuyas primeras manifestaciones comenzaron el 22 de abril de 1968 en el mítico campus de Nanterre. Pocos meses antes, el estudiante de sociología Daniel Cohn-Bendit habría increpado al ministro de Educación durante un acto protocolario para saber por qué su departamento no se preocupaba del problema sexual de los jóvenes...

Cuando se trata de confeccionar una posible banda sonora del Mayo 68 con motivo de alguna efemérides relacionada con la revuelta estudiantil como ahora, que cumple cincuenta años, inevitablemente salen a relucir algunas de las canciones que en esa histórica primavera escalaban las listas de éxitos como oferta musical. Desde el póstumo hit de Otis Redding, Sitting on the dock of the bay al Revolution de The Beatles, el Soul finger de los Bar-Kays o el Street fighting man de Rolling Stones. Canciones para todos los gustos y géneros. En una versión más doméstica, las listas españolas, se debatían entre el La, la, lá eurovisivo, la voz infantil de Jeanette y el grupo Picnic entonando un consolador Cállate niña y los poderosos y vibrantes cantos africanos de Miriam Makeba, desembarcado su Pata, pata en las pistas de baile. Resultó toda una paradoja que el tumultuoso y revolucionario año de 1968 se cerrara con un nostálgico y conservador Qué tiempo tan feliz cantado por Miriam Hopkins y promocionada por los Beatles como melodía balsámica.

Curiosamente algunos de los cantos de matriz revolucionaria o insurgente que sirvieron de apoyo o acompañamiento para los estudiantes parisinos mientras levantaban barreras en el Barrio Latino han quedado en el olvido, o como material arqueológico para historiadores. Algunos creadores como Léo Ferré o Georges Moustaki se convirtieron en cronistas coyunturales del momento para señalar «ese tiempo de vivir, donde todo es posible, todo está permitido» y que se «escribe sobre los muros del mes del mayo». A este lado de los Pirineos, parte de este mensaje de revuelta y utopía –sin necesidad del ADN parisino– es recogido por Raimon en su histórico recital en la Facultad de Económicas de Madrid el 18 de mayo de 1968 que el propio cantante dejará memorizado en su canción 18 de maig a la vila. El combate de los estudiantes parisinos quedaba de momento lejos para los estudiantes universitarios madrileños en una sociedad, la española, bajo una dictadura y donde las demandas ultrapirenaicas, forjadas en el magma, tanto en el de la opulencia de la sociedad de consumo como en el de los sótanos contraculturales, resultaban de momento bastante exóticas. Tan singulares como los mensajes cinematográficos de La chinoise, la película que el director Jean-Luc Godard había acabado de estrenar con su nueva musa, Anne Wiazemsky, que inaugura el «periodo revolucionario» del creador suizo activado por la agitación política del momento. En Italia, uno de sus discípulos –aunque en el futuro tomará otros caminos estéticos–, Bernardo Bertolucci recoge la atmósfera de insurrección ideológica y cultural en Partner con dos actores heterodoxos como Pierre Clementi y Tina Aumont. Aunque con dos años de retraso, otro creador italiano, Michelangelo Antonioni intentaba captar ese paisaje de revuelta y contracultura desde el mismo centro de gravedad o lo que es lo mismo, la California contestaría y hippie de los años sesenta en su debut –y despedida– americana con Zabriskie Point, después del reconocimiento crítico y popular que había supuesto Blow up, convertida con el paso del tiempo en emblema del Swinging London y de la propia década de los sesenta.

Mucho más incisivas acabaron siendo algunas de las producciones que se realizan en ese periodo histórico señalado por el Mayo 68 fuera de los cenáculos vanguardistas y promocionadas desde la propia industria del cine; es el caso de Bonnie and Clyde (Arthur Penn, 1967) sobre la violencia, con un explícito mensaje antisistema acogida calurosamente por las generaciones más jóvenes. O como preludio de la revolución sexual, El graduado (Mike Nichols, 1967) con una mirada feroz sobre la burguesía americana protagonizada por un trío nada convencional, madre e hija y joven graduado atrapado entre el sueño y el deseo, y en las antípodas del romanticismo de almíbar cocinado por Hollywood en todas esas década . A las críticas anti-establishment e hipocresía sexual, se sumaba Roman Polanski despertando toda clase de temores entre el auditorio con La semilla del diablo, un espectador que comprobaba horrorizado el triunfo del mal entre pacíficos y bonachones adoradores de Satán.



Mientras los estudiantes descubrían que bajo los adoquines podía estar la playa, los espectadores, encabezados por los jóvenes, se sorprendían con los efectos especiales de la película 2001: Una odisea del espacio (Stanley Kubrick), «la mayor superproducción underground» como la define un crítico. La película que aparece como un «objeto no desconocido» en la industria del cine, desafiando las convenciones del género de ciencia ficción, es celebrada como un poderoso trip a la vista de sus hipnotizantes imágenes psicodélicas. La década de los sesenta se cerraba, como emblema post-68, con la pelicula Easy rider (Dennis Hopper, 1969) una obra que desafiaba a la propia industria de Hollywood protagonizada por héroes alternativos y consumidores de drogas. La propia producción de la película, lejos de los grandes presupuestos, abría una brecha para el cine independiente en la meca del cine. Temáticas como ecologismo, feminismo, luchas de las minorías, revolución sexual... que habían estado anunciadas en las protestas estudiantiles y formaban parte del legado de la década, se convertirán en argumento para la pantalla en la década siguiente. A finales de 1968, la pareja Serge Gainsbourg y Jane Birkin entraban en los estudios de la casa de discos Fontana de Londres para grabar Je t´aime moi non plus. Por primera vez una canción reflejaba el amor físico, el acto sexual entre un hombre y una mujer. Era el otro Mayo 68. El sueño utópico de la revolución sexual materializado a cuarenta revoluciones por minuto.