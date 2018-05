Crápula de imágenes móviles

Se editan ahora en castellano las reseñas que publicó en diversos medios germánicos en los años 20 y 30, sobre todo en el diario de referencia 'Frankfurter Zeitung'

Entre 1919 y 1931 el escritor austriaco Joseph Roth compuso reseñas cinematográficas, sobre todo para el Frankfurter Zeitung. En estos artículos se ocupa de un periodo especialmente intenso de la historia del cine: desde la madurez del cine mudo a los inicios del sonoro; periodo visto por alguien a quien la Divina Providencia dotó de una punzante ironía mosaica.

El artículo El cine como manual de conducta (1919) constituye una pequeña obra maestra. Se ocupa de cómo las celebridades del cinematógrafo estaban alterando la vida y el aspecto de las gentes en las pequeñas ciudades de provincia.

«Los jóvenes espectadores devoraban el gesto más insignificante de la mano, el más mínimo parpadeo del héroe o de la heroína. Y comprendí el influjo pedagógico del cine en la juventud de esta pequeña ciudad. Lo percibí de golpe: era el motivo de que las mujeres mostraran esa expresión coqueta, esa forma majestuosa y condescendiente de inclinar la cabeza cuando se las saludaba. La chica de los recados se comportaba como una dama. La rubia dependienta de la papelería de la esquina imitaba a una princesa. Lo cotidiano se ha convertido en película. El episodio minúsculo y prosaico, en escena».

En otros textos, describe de las diversas profesiones de la industria del cine mudo: Diva –«la luz de una estrella femenina posee la curiosa propiedad de alumbrarse sólo a sí misma y ensombrecer al resto»–, Director –«es un pintor que no pinta, un compositor que no compone, un músico que no toca ningún instrumento, un sacerdote que no sermonea, un cantante que no canta. Pero, en lo esencial, es un crítico que critica continuamente y por principio»–, Cómico –«farolero, revoltoso y enredador, amigo de evitar, despreocupadamente, las situaciones embarazosas»–, Operador de cámara –«su aspecto exterior es secundario, por lo que no hay nada que decir al respecto. Más valioso es su interior»–, Guionista –«asiste a los ensayos como un oso de feria a un baile de máscaras. No es raro que el director cambie de arriba abajo todo el guión, y que, en medio de los ensayos de su propia obra, el guionista le pregunte al director quién es el autor de ese drama tan maravilloso»–.

A propósito de La mujer del faraón (1921) gran superproducción dirigida por Ernst Lubitsch, escribe: «Lubitsch ha hecho traer hasta el campo de batalla, fletados en un espacioso barco de vapor ( y no en un modesto trirreme), a toda la prensa berlinesa, a especialistas patrios y extranjeros, y a damas y caballeros de la alta sociedad; con panecillos, sidra y una orquestina que tocaba Salomé. Lubitsch recibió a sus huéspedes en tierra firme y les mostró inequívocamente que para dirigir una película hay tres cosas esenciales: dinero, dinero y más dinero».

El artículo El cine del Prater es una caracterización constumbrista–sociológica de lo que era una sala de cine durante los años de la República de Weimar: «En el cine del Prater son los espectadores los que protagonizan la película. Hay obreros eslovacos con un pequeño anillo de oro en el lóbulo izquierdo, pañuelo rojo estampado de flores y rostro tiznado de manchas grisáceas y globos oculares salientes y como desvinculados del cuerpo. Se ven también rameras y chulos, pómulos con maquillaje chillón, manos vendadas y lisiados en condiciones degradantes. Todo vienen de la pantalla, esto es, de las barriadas de peor reputación, del lejano y salvaje Oeste».

Muestra un interés admirativo por Nanuk el esquimal (1924) de Robert Flaherty, en el artículo El huésped que viene del Norte. «Mañana, Dios hará que una morsa se distraiga, que cometa una imprudencia, de modo que Nanuk la descubra, la mate y se la coma. Y en verano volverá al mercado con los abalorios y el gramófono, los pastelitos y el aceite de ricino y –quién sabe– tal vez incluso un aparato de radio. Porque aquí en Berlín cada día hay una cosa nueva mientras que allí la hay una vez al año. Por eso nuestra diversidad es tan nimia y tan grandiosa la simpleza de Nanuk. Él no sabe lo popular que es ahora en Berlín. En este mismo momento en el que estoy escribiendo sobre él, tal vez esté cortando con su cuchillo de marfil bloques de hielo para hacer su iglú. La obra de arte que es Nanuk ninguno de nosotros la sabrá crear jamás».

Por contra, echa líquido ardiente a Los nibelungos de Fritz Lang. «En el ámbito del cine suele ocurrir que una película esperada con ansiedad se acaba desvelando como un absoluto desastre artístico (€) La segunda parte de Los nibelungos había despertado mucha expectación. Ha decepcionado. Si, ha sido más bien una catástrofe».

En «Cine en la arena», termina con esta observación lacerante sobre una sesión al aire libre: «ha sido buena idea proyectar una película en el viejo anfiteatro romano de Nîmes. Uno obtiene consuelo, siempre que no mire a la pantalla sino al cielo estrellado».

Un cine en el puerto es un reportaje sobre una sesión de cine en el puerto de Marsella. Proporciona una información etnográfica de lo que era una proyección de cine en los años 20: «La película se proyecta ocho veces seguidas, desde las diez de la mañana hasta las doce de la noche. Ocho veces se entusiasman los espectadores, un tercio de los cuales permanece todo el día en la sala. Ese tercio son mujeres y niños. De día, el cine está más fresco que los angostos pisos y las aún más angostas callejuelas. Así que las mujeres van al cine a refrescarse. Los niños no pagan. Cada espectadora trae por lo menos cuatro niños. Paga por un asiento y ocupa cinco.»

Consideraciones acerca del cine sonoro (1929) es un texto de una agudeza teórica que adelanta alguno de los axiomas más relevantes de las Notas del cinematógrafo de Robert Bresson: «El cine hablado no refuerza la ilusión de que las sombras en movimiento son seres vivos; más bien avala el hecho de que son sombras. La voz (el sonido) llega como de otra dimensión, una dimensión más cercana a los espectadores de carne y hueso. La voz humana parece una manifestación más corpórea que el cuerpo mismo del que emerge (€) La voz nos toca más. Parece tener más inmediatez que el rostro, que la mano que reposa. Sí, la voz es un contacto corporal directo».

El escritor Joseph Roth fue un judío apóstata y católico converso; casado con una mujer que desarrolló una esquizofrenia y a la que tuvo que ingresar en un asilo psiquiátrico de por vida. Él murió por coma etílico en París, en 1939. Tuvo escasos amigos, si bien entre ellos se encontraba Stefan Zweig.