"No esperábamos el éxito de ´Fariña´, pero sabíamos que era algo diferente"

¿Se esperaba el éxito de la serie?

No lo esperaba [sonríe] en serio, cuando la estábamos haciendo, y siempre lo recuerdo, sabíamos que estábamos haciendo algo diferente, algo que no era usual en una televisión generalista, pero no estábamos seguros, dudabas mucho del tipo de audiencia que íbamos a tener.

¿Se explica el secuestro del libro del periodista Nacho Carretero en el que se basa la serie?

No, la verdad que no lo entiendo a día de hoy. Sé que alguien denuncia pero me parece increíble que se retire antes de que haya una sentencia. La verdad es que me parece una mala noticia para la democracia en este país, para la libertad de expresión. Pero, bueno, ahora a esperar a la sentencia, a ver si se aclara todo y puede recuperar. Sobre todo a mí lo que me parece muy raro es que el libro lleva nueve ediciones vendidas, no es que se estuviese vendiendo hace un mes, se lleva vendiendo hace mucho, por eso me sorprende aún más el que lo hayan retenido.

Distintos participantes en el rodaje han recordado que se narran hechos de dominio público...

Sí, de hecho Nacho Carretero en el propio libro lo que hace también es nombrar muchas fuentes diferentes, muchas de ellas son libros ya publicados; evidentemente en Galicia se sabía, claro que se sabía.

Deduzco que el gran riesgo es rozar la mitificación del personaje.

En ese tipo de cosas, en serio, no soy consciente cuando lo hago, no sé si la serie va a funcionar, si va a haber una mitificación. Lo que sí creo es que ahora las historias se cuentan desde otros sitios, y a lo mejor no son los correctos, hablo de corrección, por ejemplo House of cards habla de corrupción política y empatizas con ese personaje. Al final lo que define a los personajes no es que sean buenos o malos o que te caigan bien o no, lo que te tiene que llegar es cuáles son los hechos y qué cosas hacen mal, no que te caigan bien o mal, y eso me parece que a veces se deja de lado. Entiendo a veces las quejas que hay sobre la serie pero no las comparto, me parece que es una manera más madura por la que estamos optando nosotros; quiero decir, que muchos de esos personajes incluso te podrán caer bien pero evidentemente lo que van a hacer está claro que está mal hecho y eso creo que es lo que hemos intentado hacer en Fariña.

Tampoco está mal recordar que se trata de ficción...

En las pelis de los 80 había buenos y malos, era todo más naif, hoy en día creo que todos somos más maduros en eso, puedo presentarte un personaje que te caiga bien y lo que haga sea lo que está mal, a veces la reflexión es otra, no es tan obvia.

¿Habrá nueva temporada de la serie?

Aún no lo sabemos, estamos a la espera de que nos lo digan, ojalá se haga. La verdad es que está todo el equipo deseoso de una segunda temporada.