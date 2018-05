Un reportaje sobre Bernardo de Gálvez, nominado a los Premios Emmy

Los premios Emmy de este año tienen un sorprendente candidato: el general de Macharaviaya Bernardo de Gálvez.



Según informa Teresa Valcarce, embajadora de la Asociación Bernardo de Gálvez en Washington, la 60 edición de estos galardones de la televisión estadounidense han incluido como candidato el reportaje 'Una promesa casi olvidada', realizada por la cadena norteamericana en lengua española Telemundo, que cuenta la gesta de Bernardo de Gálvez pero también la de la propia Teresa Valcarce, al conseguir que un retrato del general malagueño cuelgue del Capitolio de Washington.



En concreto, informa el locutor y humorista Guillermo Fesser a través de twitter, ha sido nominado en la categoría de mejor documental histórico y cultural.





AN ALMOST FORGOTTEN PROMISE



The TELEMUNDO story about Bernardo de Galvez aired on the occasion of Guillermo Fesser´s book presentation in Washington DC, nominated for an EMMY 2018 as best Historic/Cultural television piece.

Congratulations @CCurielDC