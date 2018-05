Málaga es testigo del encuentro entre Warhol y Picasso

"Es la primera vez que Andy Warhol y Picasso se encuentran. Y que esto se produzca en Málaga es un honor, porque fueron los artistas más relevantes de Europa y Estados Unidos del siglo XX". El director del Museo Picasso, José Lebrero, que además es el ideólogo y comisario de la exposición Andy Warhol. El arte mecánico, que podrá disfrutarse en la pinacoteca malagueña hasta el próximo 16 de septiembre, mostraba su satisfacción ante la inauguración en el Palacio de Buenavista de esta muestra que ahora cierra su periplo en Málaga tras haber convocado cerca de medio millón de visitantes en sus dos anteriores paradas en Barcelona y Madrid.

La exposición propone un completo y poliédrico recorrido que permite seguir el desarrollo creativo de este excepcional artista, desde sus inicios como incipiente diseñador gráfico comercial en la ciudad de Nueva York, en los años cincuenta, hasta su muerte en 1987, convertido ya en un mito universal. La muestra subraya varios aspectos de su obra, como por ejemplo la innovadora forma en que Warhol aplica la idea de proceso a su polifacética obra seriada, los fuertes vínculos biográficos, su producción artística y su originalidad y talento para combinar de un modo transversal y cíclico diferentes técnicas, medios y repertorios iconográficos. De esta forma crea representaciones que son al mismo tiempo canónicas, por formar parte de la historia oficial del arte occidental, y simbólicas, por haberse insertado en el imaginario colectivo popular contemporáneo.

Organizada por el Museo Picasso Málaga en colaboración con Obra Social "la Caixa", la muestra incluye pinturas, esculturas, dibujos, serigrafías, instalaciones audiovisuales, libros de artista, películas, portadas de discos, pósteres, revistas, objetos y material fotográfico y sonoro, que acercan a los espectadores al mundo underground surgido en los inicios de la segunda mitad del siglo XX en Nueva York, cuando Warhol funda su legendario estudio, The Silver Factory.

Están representadas todas las etapas del artista, desde sus primeros dibujos en la década de los cincuenta, pasando por pinturas originales de muchas de sus creaciones más icónicas —Before and After (1961), Three Coke Bottles (1962), Brillo Soap Pads Box (1964-1968), Gold Marilyn (1962), Liz (1963), Mao (1973), Cow Wallpaper (1966) y un largo etcétera—, hasta el autorretrato de gran formato de 1986, que da la bienvenida a los visitantes en la entrada a la exposición. Además, tras su paso por CaixaForum Barcelona y Madrid, la exposición incorpora en el Museo Picasso Málaga las pinturas Campbell Soup (1962), Triple Rauschenberg (1962), Nine Jackies (1964) y doce lienzos de Mao (1973), así como los largometrajes Blow Job (1964), Eat (1964) y Sunset (1967) y también obra gráfica y material documental adicional.

'Warhol. El arte mecánico' llega a Andalucía en su versión más amplia y completa, tras haberse presentado en las sedes de CaixaForum Barcelona (14 sep. – 31 dic. 2017) y CaixaForum Madrid (31 ene. – 06 may. 2018), siendo pues la última oportunidad de admirar esta gran retrospectiva sobre la figura y producción artística de Andy Warhol.