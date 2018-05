"Nadie tiene nada garantizado: hay que tener el mismo respeto en cada disco"

El esperado álbum llega precedido por una intensa etapa emocional en el conjunto tras la marcha del batería Alfredo Baón y el cambio de compañía discográfica. «Había que reajustar ciertas cosas y volver a encontrar el camino. Ahora esperamos volver para no desaparecer otros cuatro años», aseguran Susana Alva y Frasco G. Ridgway en conversación con La Opinión

Lo nuevo de Efecto Mariposa, Vuela, estará en las tiendas este viernes, 1 de junio. El grupo ahora es un dúo: el batería Alfredo Baón «se cansó de la carretera», explican Susana Alva y Frasco G. Ridgway. No es el único cambio: han dejado Warner para fichar por Sony y han incorporado en sus directos a los guitarristas malagueños Julio García y Agustín Sánchez.

¿Por qué este nuevo álbum se titula Vuela?

[Susana Alva] El título hace referencia al momento en el que estamos. En todos los discos siempre hemos intentado que fuera así: relacionar nuestro estado emocional con lo que hacemos. Esta etapa, con la salida de Alfredo y el cambio de compañía y de mánager, ha estado llena de emociones. Y la palabra vuela dice mucho en sí. Todos hemos tenido alguna vez el sueño de salir corriendo y echar a volar. Esa es la imagen visual para nosotros. Y por toda esta mezcla de sensaciones y sentimientos lo elegimos como título.

¿Ha sido traumática la marcha de Alfredo Baón?

[S. A.] Nos ha dado mucha pena. No ha sido una ruptura. Simplemente, se cansó de la carretera. Ahora está pintando y haciendo esculturas. Y aunque ya lo había dejado, ha seguido colaborando en las letras de este disco. Estaba cansado de la parte no musical de esto. Y sí que ha sido triste porque lo echamos de menos.

Ciertamente, las giras acaban con el cuerpo y la mente de muchos artistas. ¿No han pensado alguna vez en que tanto sacrificio no merece la pena?

[S. A.] Nunca lo he pensado. Aunque sabes que esa parte es muy dura y que te dejarás la espalda ahí, de hecho ahora estoy con lumbago. Pero todo compensa. La música es nuestra pasión y nuestra forma de vida. No podemos verlo de otra manera. Y eso nos compensa seguir estando aquí después de 17 años.

¿Qué más quieres de mi?, ¿Qué está pasando? y ¿Porqué? son tres de los temas del nuevo disco. ¿Se hacen muchas preguntas, no?

[Frasco] Las letras no están escritas en primera persona. A la hora de componer siempre hacemos primero la música. Después va sugiriendo la temática. Algunas frases que se cuelan a la hora de hacer la melodía cobran sentido, como ocurrió con ¿Qué me está pasado? Lo que intentamos es buscar un guión que sea muy fotográfico. Y que la música case con lo que hemos querido contar. Por ejemplo, aunque ¿Qué me está pasado? pudiera parecer que tiene un tinte negativo, es al revés: creo que es un grito de fuerza para salir adelante. Éste es un disco con mucha energía.

Hay más energía y, ciertamente, más guitarras.

[Frasco] Casi todas las canciones de Efecto Mariposa parten de una guitarra. Y lo que hemos querido hacer en este disco es acercarnos lo máximo posible a lo que hacemos en directo. Y, lógicamente, le hemos hado un par de puntos más de volumen a esas guitarras. Además, la energía de las canciones requerían de esa presencia.

¿Creen que es igual de complejo hacer un discos ahora que hace casi dos décadas, cuando empezaban?

[Frasco] Cada disco es complejo. Cada apuesta que haces tiene su complejidad, que es el título de uno de nuestros discos. Creo que hay que tener los mismo nervios y el mismo respeto a cada trabajo que haces. Nadie tiene nada garantizado.

Han hecho esperar un largo tiempo a su público...

[Frasco] Ahora esperamos volver para no desaparecer otros cuatro años. Eso tuvo unas razones: había que reajustar ciertas cosas y volver a encontrar el camino, que es seguir haciendo canciones.

¿Cómo viven el contacto inmediato con los seguidores que ofrecen las redes sociales?

[Frasco] Lo que más nos gusta es precisamente eso: tener un contacto y una respuesta inmediata con las personas. El día que salió el primer single, ¿Qué me está pasado?, al momento recibimos el cariño de muchísimas personas. Antes hubiera sido imposible. Y hay que agradecerle a la tecnología ese aspecto.

También está la otra cara de la moneda: las críticas son igualmente inmediatas.

[Frasco] No pasa nada por ello. Estamos expuestos a la crítica y lo aceptamos.