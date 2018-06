La familia Addams veranea en el Cervantes

Es una de las propuestas más esperadas del programa veraniego del Teatro Cervantes, el musical de La familia Addams, montaje que entre el 11 de julio y el 5 de agosto ofrecerá nada menos que 31 funciones en el coliseo municipal con sus gags y sus canciones. Se trata de uno de los musicales del momento en España: 150.000 espectadores en Madrid y una importante expectación ante una gira que llevará este espectáculo desde Vigo a Sevilla, pasando por Valladolid y Bilbao.

"La nuestra es una adaptación libre que conecta muy bien con el público español, con canciones muy pegadizas y un elenco muy compensado", asegura Carmen Conesa. La actriz (encarna a a Morticia) encabeza un elenco en el que también destacan Xavi Mira, Lydia Fairén o Fernando Samper en los papeles de Gómez, Miércoles y Fétido, respectivamente. La historia del musical se centra en el romance que Miércoles, que ya ha cumplido la mayoría de edad, inicia con un chico de una familia 'normal'. El contraste entre la forma de enteder la vida de los Addams y los padres del novio de Miércoles, es el detonante de todas las situaciones cómicas de este montaje que se ha actualizado a la realidad actual "con referencias a Trump o al Gobierno español", destaca Elena Garzón, de la productora LetsGo.

Esta adaptación española del musical de Broadway viene firmada por Esteve Ferrer. Pedro Arriero y Montse Colomé son los responsables de la dirección musical y de la coreografía. El espectáculo, traslada a las tablas del teatro los personajes creados por el ilustrador Charles Addams para la revista The New Yorker. Esta comedia musical, basada en el libreto de Brickmann y Elice, cuenta con música de Andrew Lippa y comenzó su recorrido por los escenarios en el Ford Center for the Performing Arts Oriental Theatre de Chicago en 2009 y continuó sus representaciones en el Lunt-Fontanne Theatre de Broadway en 2010, consiguiendo un gran éxito entre el público. Conocidos por la adaptación televisiva de los años sesenta, la familia Addams dio el salto a la gran pantalla en 1991 y desde entonces han sido numerosas las adaptaciones cinematográficas de esta peculiar familia.