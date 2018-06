Una Málaga muy festivalera

Como cada año, la temporada festivalera malagueña se presenta de lo más movida. Algunas citas han dejado de celebrarse, como el Coincierto Fest, y otras se suman a la agenda, como el Oh, See! Festival. También hay movimientos geográficos, como el protagonizado por Los Álamos Beach, que este año se traslada a Estepona, y de fechas, ya que Ojeando se celebrará el segundo fin de semana de julio (días 13 y 14) y no el primero, como venía siendo desde sus comienzos. Pero todos los cambios son bienvenidos si al final triunfa la calidad musical y los servicios que ofrecen al público estas convocatorias pensadas para alegrarnos el verano.

MareNostrum Castle Park

Junto con el certamen Ciudad de Fuengirola, que arrancó su programa en mayo con el reconocido DJ Solomun, el festival Marenostrum Music Castle Park convocará en el Castillo Sohail, entre el próximo sábado y el 9 de agosto, una oferta musical de lo más variopinta. La cita arrancará este sábado 9 de junio con un recital sinfónico de José Mercé y a lo largo del verano contará en su escenario con artistas como Vetusta Morla, Alejandro Fernández, Luz Casal, El Barrio o Santana. El pianista James Rhodes, la mítica Noche Rosa, con Seguridad Social, La Unión, Mikel Erentxun, Javier Urquijo y Javier Ojeda, entre otros; el cantante Francisco o la fiesta reggae que propone Rototom Sun Splash y que viene encabezada por Ky-Mani Marley, completan las propuestas musicales de Fuengirola. Web: http://marenostrumcastlepark.com/

Terral

El redefinido Terral como un festival minimalista y cercano a las músicas de raíz da paso este año a diez recitales en el Teatro Cervantes que se celebrarán entre el 22 de junio y el 7 de agosto. El primer invitado será Wim Mertens (22 de junio), al que seguirán Teresa Salgueiro, Rocío Márquez, Ala.Ni, Salvador Sobral, Jorge Drexler, un homenaje flamenco a Leonard Cohen, Soleá Morente, Rubén Blades y Rocío Molina junto a Silvia Pérez Cruz. Web: http://www.teatrocervantes.com/es/genero/musica/ciclo/162

Weekend Beach Festival

Del 4 al 7 de julio, el Weekend Beach Festival de Torre del Mar celebrará su quinto aniversario por todo lo alto. En su interminable cartel de actuaciones destacan artistas y grupos como David Guetta, Wyclef Jean, Jimmy Cliff, Inner Circle, The Offspring, Pendulum Dj Set, The Toy Dolls, Adam Beyer, Izal, Bunbury, La M.O.D.A., Juanito Makandé, Macaco, Neuman, La Raíz, La Pegatina y SFDK, entre otros muchos.

Portón del Jazz

Alhaurín de la Torre vuleve a ser, entre el 6 y el 27 de julio, la capital malagueña del jazz gracias al Portón del Jazz, una cita de corte internacional que viene haciendo las delicias de los amantes del géneero desde mediados de los años noventa. El auditorio al aire libre de la Finca Municipal El Portón recibe este año la visita del trompetista Avishai Cohen (6 de julio); el pinaista Brad Mehldau (13 de julio); el armocista Antonio Serrano (20 de julio) y la cantante Cyrille Aimée (27 de julio). Web: http://www.portondeljazz.es/



Starlite Festival

La cantera de Nagüeles vuelve este año a ofrecer una impresionante oferta de música en directo con destacadas estrellas internacionales. La lista para esta quinta edición, entre el 11 de julio y el 25 de agosto, es de vértigo. En julio actuarán Luis Miguel (día 11); Rosario y Rosana (13); Charles Aznavour (14); Pet Shop Boys (18); Sting y Shaggy (19); David Bisbal (20); Jamiroquai (22); Maná (25); Luis Fonsi (26); Miguel Poveda (27); Il Divo (28) y Romeo Santos (31). El mes de agosto lo inaugurará el malagueño Pablo Alborán (día 1), al que seguirán Steven Tyler (2 de agosto); James Blunt (3); Pablo López (4); Serrat (8); la Noche Movida (9); Juanes (10); Sara Baras (12); Jorge Blass (13); Texas (14); Taburete (15), un Homenaje a las mujeres (17), Celia Cruz. El musical (18), Estopa (21), Miguel Ríos (22); Rosalía y Rozalén (24) y Melendi (25). Web: http://starlitemarbella.com/es/

Ojeando Festival

Despues de festejar en 2017 sus primeros diez años de historia, Ojeando Festival inicia una nueva etapa como una de las citas más consolidadas del calendario festivalero malagueño. El certamen ojeneta, que se celebrará los días 13 y 14 de julio, ofrece un destacado cartel en su escenario principal liderado por Lori Meyers, Carlos Sadness, Maga, Nancys Rubias, Rufus T Firefly y Ballena, con los populares Second y Niños Mutantes en formato DJs. Web: http://ojeando-festival.es/

Fuengirola Pop

La cita popera de Fuengirola, que amenazó con dejar de existir, no tira la toalla y este año regresa al pub irlandés Pogs, donde entre el 18 y el 21 de julio pasarán formaciones como Dry Surfers, Super Ratones, Agentes Secretos , Briatore, Cooper, The Loud Residents, Las Señoritas Estrechas, K7s, Feedbacks, Kurt Baker o La Granja. Web: http://www.fuengirolapop.com/

Los Álamos Beach

Los Álamos Beach Festival se muda este año al recinto ferial de Estepona, donde entre el 1 y 5 de agosto celebrará una nueva edición que contará con la animación de grandes nombres de la electrónica, como Armin Van Buuren, Steve Angello, W&W, Fedde Le Grand, Danny Avila, Firebeatz, Maurice West, Sunnery James & Ryan Marciano, Yves V, Bad Bunny o Dellafuente, entre otros. Web: https://www.losalamosbeach.com/

Canela Party

La formación canadiense Fucked Up serán los cabezas de cartel de la nueva edición del Canela Party, certamen mejor conocido como «el gran pitote del verano» y que este año se celebra de los días 2, 3 y 4 de agosto. Los Punsetes, Cala Vento, La Plata, Diola y Tigres Leones son otras de las bandas ya confirmadas. Web: http://www.canelaparty.com/

Chanquete World Music

La tercera edición del Chanquete World Music, que se celebrará el sábado 15 de septiembre, contará con una nómina de artistas de estilos muy variados. Entre los nombres ya confirmados destacan El Canijo de Jerez, SFDK, Bebe, Green Valley, Mojinos Escozíos, Tremenda Jauría, La Pompa Jonda, Kase.O, Juanito Makandé y Morodo & Okoume Lions. Web: http://www.chanqueteworldmusic.com/

Oh, See! Festival

La gran novedad de este año la protagoniza el Oh, See! Festival, cita que se celebrará el 15 de septiembre (la fecha, lamentablemente, coincide con el Chanquete World Music) en Auditorio Municipal de Cortijo de Torres. El cartel merece la atención de los degustadores del indie y aledaños: Los Planetas, Iván Ferreiro, Coque Malla, Sidonie, La Casa Azul, Carlos Sadness, Elyella, Amatria y Nixon integran el elenco de esta primera edición.