Velvet resurge de sus cenizas

Las cuentas no salían. Por eso cerró hace unas semanas Velvet Club, en la calle Comedias, el refugio de los amantes de la música alternativa y con especial picante y gusto (recordemos que bandas tan importantes, pero para connoisseurs, como Mantar y Today Is The Day pasaron por su pequeño escenario). Pero en tiempo récord (¡este viernes!) reabre, en otra ubicación (calle Convalecientes) pero con la misma filosofía. Su propietario lo ha anunciado en su cuenta de Facebook: "Para mí, el Velvet ha significado todo, tanto lo mejor como lo peor. Solo pienso en las ganas que tengo de empezar de cero en esta nueva ubicación del Velvet Club Málaga. Será en la calle Convalecientes número 11, en el antiguo Ática Bar". El viernes, a partir de las 23.00 horas, "un barril de cerveza de regalo y algo de picoteo para que vengáis temprano a vernos".

Más detalles avanzados por Juan Diego: "Dentro de poco se programarán actuaciones en directo y diferentes eventos y fiestas. Obviamente no será como en la antigua sala, pero seguro que seguirá siendo plataforma de la música en vivo en Málaga. Quiero volver un poco a las raíces del primer Velvet, mas personal, mas rockero, con la plantilla habitual de DJs tanto de la antigua sala como del Velvet de la primera ubicación".

Muchos recuerdan aún ese "primer Velvet", el antiguo y mítico Sonic, ubicado en la calle Juan de Padilla, uno de los bares más inquietos de la zona cuyo éxito llevó a sus responsables a una propuesta más ambiciosa (la idea era una sala tipo Razzmatazz de Barcelona). El nuevo Velvet Club nació para dar cabida a la intensa actividad del primer Velvet –que anteriormente fue el mítico Sonic–, por donde en los últimos años han pasado formaciones como Autumn Comets, Maga, Julián Maeso, Anni B Sweet, The Queers o Doom. Una apuesta que ha tenido que ser redimensionada.