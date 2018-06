Modesto García: el rey del hilo es malagueño

«¡@Policia! Acabo de resolver un crimen a través de Twitter y tenéis que tomar cartas en el asunto inmediatamente. Hace días falleció @jor_g_t (en el centro de la foto), y el caso se cerró como un suicidio, pero fue un asesinato y puedo demostrarlo. El asesino está en la foto». Un aparentemente simpático y anodino selfie en el que aparecen tres jóvenes coronaba este tuit de un tal Mr. Brightside (como la canción de The Killers) que daba pie a un frenético relato detectivesco a través de 100 tuits. Pronto se supo que aquella intriga era, por supuesto, ficción, y que Mr. Brightside era, en realidad, Modesto García Maldonado, un diseñador gráfico malagueño residente en Madrid. Fue la narración ganadora de la #FeriaDelHilo, el primer Certamen de Tuiteratura, una iniciativa de la red de microblogging a propósito de la Feria del Libro.



La campaña tiene un origen muy claro, el popular y para muchos seminal hilo del escritor y cineasta Manuel Bartual, una serie de tuits entre la realidad y la fábula más o menos thrilleresca y terrorífica. «Ando de vacaciones desde hace un par de días, en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras», así comenzaba la historia de Bartual. ¿El resultado? El autor pasó de tener 16.000 seguidores, una comunidad de partida numerosa, a alcanzar el medio millón; sus tuits se retuitearon 500.000 veces, tuvieron cuatro millones de likes y 1,3 billones de impresiones. Y todo eso en tan solo una semana. «Este hilo me ha cambiado la vida para bien», sentenció hace unos días el tuitero, en plena campaña promocional de su libro El otro Manuel.



«El hilo de Manuel me hizo entender que hay un nuevo modelo de narrativa posible», reconoció a Trecebits Modesto García. Es diseñador gráfico, un profesional más ligado al lenguaje audiovisual, pero las letras, desde luego, no se le dan nada mal (de hecho, parece estar en la genética; lean el despiece circular de la derecha): «Se suponía que yo iba a Málaga a descansar un poco y a estar con mi familia€ e invertí los diez días prácticamente en su totalidad en escribir el relato, producir las fotos€ Mi familia me ayudó mucho: mi hermano es escritor, mi otro hermano es editor€ Entonces me ayudaron mucho a desgranar toda la historia, a cambiar las cosas que no funcionaban».







El hilo de Mr Brightside tiene más de 100.000 likes y ha sido retuiteado más de 56.000 veces; cifras mareantes, desde luego, pero la satisfacción para el malagueño no está en estos números: «Hay cosas que me han parecido muy positivas de todo esto, como haber conseguido que la gente invierta 25 minutos en leer, aun no teniendo ningún hábito de lectura. Quiero pensar que la narrativa tiene nuevos soportes en los que expresarse y a través de los cuales llegar a cierto público y me alegra mucho que mi relato haya servido como ejemplo de ello. Quiero seguir haciéndolo». Por cierto, el malagueño quiere agradecer especialmente al community manager de la Policía, que participó en este hilo sobre un crimen ficticio (por si hace falta, Modesto lo aclara: «Nadie ha muerto. Nadie existe»): «No hablé con ellos, no les pedí que colaboraran en el relato. Lo hicieron porque quisieron y gracias a eso le dieron muchísima verosimilitud a la historia».La historia llegó de una curiosa manera a la BBC. Dentro de la historia, el asesino da me gusta a un tuit de la periodista de la BBC Vicky Baker, elegida al azar. «Ella me contactó porque la bandeja de notificaciones de su Twitter empezó a petársele. Dijo que estaba flipando y la historia le gustaba mucho para hacer una pieza al respecto. Después, lo llevaría al medio audiovisual», cuenta Modesto en El Mundo. Y así ha sido. ¿Habrá nacido un autor noir de primera?