Partido:Unicaja - CSKA

cuarto 1 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 0 - 2 Kyle Hines CSKA Moscú " Canasta de Kyle Hines cuarto 1 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 0 - 4 Nikita Kurbanov CSKA Moscú " Bandeja de Nikita Kurbanov tras un contraataque cuarto 1 Minuto 00' Puntos - Resultado 0 - 4 Ray McCallum Unicaja " Ray McCallum falla el triple. El rebote defensivo es para Andrey Vorontsevich. cuarto 1 Minuto 01' Puntos 3 Resultado 0 - 7 Andrey Vorontsevich CSKA Moscú " Triple de Andrey Vorontsevich con asistencia de Nando de Colo cuarto 1 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 2 - 7 Daniel Díez Unicaja " Bandeja de Daniel Díez cuarto 1 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 2 - 9 Cory Higgins CSKA Moscú " Bandeja de Cory Higgins cuarto 1 Minuto 02' Puntos 2 Resultado 4 - 9 Giorgi Shermadini Unicaja " Bandeja de Giorgi Shermadini cuarto 1 Minuto 02' Puntos - Resultado 4 - 9 Sasu Salin Unicaja " Sasu Salin falla la bandeja cuarto 1 Minuto 02' Puntos 3 Resultado 4 - 12 Andrey Vorontsevich CSKA Moscú " Triple de Andrey Vorontsevich cuarto 1 Minuto 02' Puntos - Resultado 4 - 12 Sasu Salin Unicaja " Sasu Salin falla el triple. El rebote defensivo es para Kyle Hines. cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 4 - 12 Nikita Kurbanov CSKA Moscú " Nikita Kurbanov falla el triple. El rebote defensivo es para Giorgi Shermadini. cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 4 - 12 Giorgi Shermadini Unicaja " Giorgi Shermadini falla el gancho. El rebote defensivo es para Nikita Kurbanov. cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 4 - 12 Cory Higgins CSKA Moscú " Cory Higgins falla la canasta. El rebote defensivo es para Giorgi Shermadini. cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 4 - 12 Alberto Díaz Unicaja " Alberto Díaz falla el triple. El rebote defensivo es para Nikita Kurbanov. cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 4 - 14 Nando de Colo CSKA Moscú " Nando de Colo falla la canasta. El rebote defensivo es para Daniel Díez. cuarto 1 Minuto 04' Puntos 3 Resultado 7 - 14 Alberto Díaz Unicaja " Triple de Alberto Díaz cuarto 1 Minuto 04' Puntos - Resultado 7 - 14 Cory Higgins CSKA Moscú " Cory Higgins falla la canasta. El rebote defensivo es para Jeff Brooks. cuarto 1 Minuto 04' Puntos - Resultado 7 - 14 Sasu Salin Unicaja " Sasu Salin falla el triple. El rebote defensivo es para Kyle Hines. cuarto 1 Minuto 04' Puntos - Resultado 7 - 14 Kyle Hines CSKA Moscú " Kyle Hines falla la canasta. El rebote ofensivo es para Nikita Kurbanov cuarto 1 Minuto 04' Puntos 3 Resultado 7 - 17 Nando de Colo CSKA Moscú " Triple de Nando de Colo con asistencia de Andrey Vorontsevich cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 7 - 17 Alberto Díaz Unicaja " Alberto Díaz falla la canasta. El rebote defensivo es para Nando de Colo. cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 7 - 17 Nando de Colo CSKA Moscú " Nando de Colo falla la canasta. El rebote ofensivo es para Nikita Kurbanov cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 7 - 19 Will Clyburn CSKA Moscú " Will Clyburn falla el triple cuarto 1 Minuto 06' Puntos - Resultado 7 - 19 Nando de Colo CSKA Moscú " Nando de Colo falla la canasta. El rebote defensivo es para Jeff Brooks. cuarto 1 Minuto 06' Puntos 3 Resultado 10 - 19 Adam Waczynski Unicaja " Triple de Adam Waczynski tras un contraataque cuarto 1 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 10 - 21 Othello Hunter CSKA Moscú " Alley-Hoop de Othello Hunter con asistencia de Sergio Rodríguez cuarto 1 Minuto 06' Puntos - Resultado 10 - 21 Nemanja Nedovic Unicaja " Nemanja Nedovic falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Clyburn. cuarto 1 Minuto 07' Puntos - Resultado 10 - 21 Sergio Rodríguez CSKA Moscú " Sergio Rodríguez falla el triple. El rebote ofensivo es para Othello Hunter cuarto 1 Minuto 07' Puntos - Resultado 10 - 21 Will Clyburn CSKA Moscú " Will Clyburn falla la canasta. El rebote defensivo es para Nemanja Nedovic. cuarto 1 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 12 - 21 James Augustine Unicaja " Bandeja de James Augustine tras un contraataque, con asistencia de Nemanja Nedovic cuarto 1 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 12 - 23 Sergio Rodríguez CSKA Moscú " Bandeja de Sergio Rodríguez cuarto 1 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 14 - 23 James Augustine Unicaja " Canasta de James Augustine con asistencia de Alberto Díaz cuarto 1 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 16 - 23 James Augustine Unicaja " Bandeja de James Augustine con asistencia de Nemanja Nedovic cuarto 1 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 16 - 25 Othello Hunter CSKA Moscú " Canasta de Othello Hunter cuarto 1 Minuto 09' Puntos - Resultado 16 - 25 Adam Waczynski Unicaja " Adam Waczynski falla la canasta. El rebote defensivo es para Othello Hunter. cuarto 1 Minuto 09' Puntos - Resultado 16 - 25 Cory Higgins CSKA Moscú " Cory Higgins falla el triple. El rebote ofensivo es para Othello Hunter cuarto 1 Minuto 09' Puntos 2 Resultado 16 - 27 Othello Hunter CSKA Moscú " Canasta de Othello Hunter cuarto 2 Minuto 00' Puntos - Resultado 16 - 27 Nemanja Nedovic Unicaja " Nemanja Nedovic falla la canasta. El rebote defensivo es para Othello Hunter. cuarto 2 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 16 - 29 Othello Hunter CSKA Moscú " Canasta de Othello Hunter con asistencia de Cory Higgins cuarto 2 Minuto 00' Puntos 3 Resultado 19 - 29 Carlos Suárez Unicaja " Triple de Carlos Suárez cuarto 2 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 19 - 31 Cory Higgins CSKA Moscú " Bandeja de Cory Higgins y tiro libre adicional por la &NROª falta de Adam Waczynski cuarto 2 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 21 - 32 James Augustine Unicaja " Canasta de James Augustine con asistencia de Adam Waczynski cuarto 2 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 23 - 32 Adam Waczynski Unicaja " Bandeja de Adam Waczynski tras un contraataque, con asistencia de Carlos Suárez