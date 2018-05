El Arsenal ficha a Emery

El Arsenal ha anunciado este martes la llegada del técnico español Unai Emery como reemplazo de Arsene Wenger, quien dejó el club la pasada semana después de 22 años.



Emery, de 46 años, que guió recientemente al París Saint-Germain a los títulos de liga, Copa y Copa de la Liga en Francia, ha asegurado que está "muy emocionado" por poder "empezar un nuevo capítulo en la historia del Arsenal".



"Estoy encantado de llegar a uno de los mejores clubes del mundo. El Arsenal es amado y querido en todo el planeta por su estilo de juego, su compromiso por los futbolistas jóvenes y su estadio de primera categoría", declaró el entrenador vasco.



"Estoy tremendamente emocionado de que me hayan dado la responsabilidad de empezar un nuevo capítulo en la historia del Arsenal y con muchas ganas de dar alegrías a todos aquellos que aman este club", añadió.



Unai Emery, que tiene la difícil tarea de reemplazar en el banquillo 'Gunner' a toda una leyenda como Arsene Wenger, el que fue el técnico las últimas 22 temporadas, fue, según el consejero delegado del Arsenal, la elección "unánime" de la junta directiva.





A new dawn. A new era. A new chapter.#WelcomeUnai pic.twitter.com/kGrE2gMLQl