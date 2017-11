Santander, ´Mejor Banco Privado´ de España y Latinoamérica

Banco Santander ha sido elegido como el "Banco Global del Año" por la prestigiosa revista The Banker, que también ha seleccionado a Santander como banco del Año en Latinoamérica y mejor banco de España, además de en otros mercados clave para el grupo como Brasil, Chile y Portugal.

La revista destaca el fantástico crecimiento de los beneficios en Latinoamérica, especialmente en Brasil, el uso innovador que hace de la tecnología para ofrecer productos más ajustados a las necesidades de los clientes y el acierto estratégico en operaciones como la compra de Banco Popular, que ha convertido a Banco Santander en líder en España.

Es la primera vez que un banco español recibe el premio a mejor banco del mundo desde que el propio Santander ganó el premio en 2009. Es la primera vez, también que The Banker reconoce al banco como el mejor de Brasil. A lo largo de la última década, Santander Totta en Portugal ha sido nombrado Banco del Año por The Banker en nueve veces. En el caso de Santander España, cinco veces.

La revista subraya la nueva manera de relacionarse que plantea el banco a sus clientes, a menudo aprovechando su experiencia en distintos países en los que está presente. La revista cita como ejemplo la estrategia 1|2|3, que se inició en Reino Unido y es también la clave de la estrategia en España, con el fin de mejorar la vinculación de los clientes y conseguir relaciones duraderas y estables.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, subrayó: "Hemos avanzado mucho en la transformación de Santander en los últimos tres años. La base de esta transformación es imbuir una cultura enfocada en hacer las cosas de una manera Simple, Personal y Justa, ganándonos la confianza de millones de personas y empresas. Estoy muy orgullosa de lo que nuestros equipos han logrado y recibir este premio es un gran reflejo de sus esfuerzos. Pero no vamos a parar aquí, queremos hacer más."

La revista The Banker, fundada en el año 1926, forma parte del grupo Financial Times y es reconocida como líder en información de banca y finanzas internacionales. La encuesta anual de los "Top 1.000" bancos del mundo de The Banker es uno de los ranking más importantes de la industria y los premios Bank of the Year son una referencia en el mundo financiero internacional. Los ganadores de los premios son seleccionados por los responsables editoriales de The Banker evaluando criterios objetivos como la rentabilidad, el crecimiento y la eficiencia, así como criterios subjetivos como la estrategia, liderazgo e innovación.

El uso innovador de la tecnología junto a la satisfacción de 132 millones de clientes y el sólido crecimiento en 10 mercados clave – entre ellos España, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos o México- son precisamente los puntos que ha valorado la prestigiosa revista The Banker para nombrar a Banco Santander "Banco Global del Año". Según la publicación, "es el banco que mejor ha sorteado la crisis".



Mejor banco privado en España

The Banker también eligió recientemente a Santander como "Mejor Banca Privada en España", gracias a una propuesta centrada en tener una capacidad única de dar asesoría en las decisiones más importantes de los clientes de la entidad desde cualquier lugar del mundo, de manera coordinada.

"Este reconocimiento es resultado del trabajo de una organización enfocada en la excelencia en la calidad del servicio. Nos anima a seguir invirtiendo y trabajando para ofrecer a nuestros clientes de banca privada soluciones de inversión adaptadas a cada perfil, poner a su servicio todas las capacidades de un grupo internacional y seguir desarrollando iniciativas para aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas para mejorar todos los canales de relación", señaló la directora de Santander Private Banking España, Adela Martín.

Santander Private Banking ofrece a sus clientes un servicio personalizado y cercano, gracias a un equipo de banqueros privados especializados en España, Brasil, Chile, México, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Polonia y Argentina.