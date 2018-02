Clara Martínez, nueva jefa de Gabinete de Juncker

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha anunciado este miércoles el nombramiento de la española Clara Martínez como su nueva jefa de Gabinete, como relevo del alemán Martin Selmayr, que asciende a secretario general del Ejecutivo comunitario.



Martínez, que hasta ahora ejercía de jefa adjunta del equipo Juncker, se convierte así en la primera mujer que ocupa este puesto de responsabilidad y también en el primer representante español que asume la jefatura del Gabinete de un presidente de la Comisión.



"He querido nombrarla --y es mi decisión, no del Colegio--, porque en dos años y medio he observado que tiene un conocimiento del asunto comunitario que supera lo ordinario", ha explicado Juncker en una rueda de prensa para anunciar los cambios en la arquitectura del Ejecutivo comunitario.







Today, President @JunckerEU reorganises his close team:

? @ClaraMartinezAl to become his new Head of Cabinet

? Richard Szostak, his new Deputy Head of Cabinet.

We also appoint:

? @MartinSelmayr to become the Commission new Secretary-Generalhttps://t.co/bhOCWN3LR2 pic.twitter.com/iCUM7uJks7