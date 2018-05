¿Has hecho un pedido online a H&M y no te llega?

No te desesperes. Si el paquete con la compra 'online' que has hecho a H&M no te llega es que se ha visto afectado por el paro de 24 horas secundado por el 94% de los 320 empleados del centro logístico de la marca sueca en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Esta protesta, motivada por la falta de abono de unos pagos de nocturnidad correspondientes a las vacaciones de 2016 y 2017 y la falta de reconocimiento de algunas labores que realiza su plantilla, ha paralizado el sistema de reparto de las compras telemáticas. La inmensa mayoría de la plantilla del centro logístico, que es el único almacén de distribución de la firma de moda en España, ha secundado el paro que se convocó el lunes y se espera un seguimiento similar para el convocado este jueves.

La paralización de la actividad ha afectado a la mayoría de los envíos que se estaban tramitando desde finales de la semana pasada, ya que el centro logístico es la única infraestructura de este tipo de H&M en España y Portugal, que también realiza el suministro a las tiendas.

El pasado lunes, apenas una veintena de empleados acudieron a sus puestos de trabajo de los 320 disponibles, dejando al centro logístico sin actividad. H&M, por su parte, ya ha avisado a sus clientes de este retraso, que no se sabe cuándo se resolverá.

Estos paros no sólo ha afectado al reparto de paquetes de comercio electrónico en la web de H&M, también al suministro de las tiendas de España y Portugal.