Reconocimientos

La Opinión elige a los cinco Premios Málaga 2017

Prensa Ibérica entregará el viernes 20 de octubre cinco premios al Club Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol; a la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI); al presidente del grupo La Canasta; a Turismo Andaluz; y a la cantante Lamari

LA OPINIÓN ­La Opinión de Málaga, medio pertenecientes al grupo Editorial Prensa Ibérica, celebra el próximo viernes 20 de octubre la Gala Premios Málaga 2017 en el Gran Hotel Miramar para entregar cinco reconocimientos a personas, empresas y organizaciones que a lo largo de este año han demostrado una importante contribución al progreso de la sociedad, del deporte, de la economía, del turismo y de la cultura en la provincia de Málaga.

El acto comenzará a las 20 horas y podrá seguirse en directo a través de la web de La Opinión de Málaga y de las redes sociales del periódico.

Para rendir un mayor homenaje a los cinco premiados, el periódico lanzará hoy domingo a través de su cuenta en Twttier (@opiniondemalaga) el hashtag #premiosLaOpinion17 para que los lectores puedan enviar sus felicitaciones a los premiados, mensajes que se difundirán durante la celebración de la gala.

Además, el periódico realizará un amplio despliegue multimedia durante el acto para trasladar entrevistas y crónicas de cuanto suceda durante unos premios que se han convertido en la gran cita social de la provincia de Málaga con la asistencia de más de 400 invitados.

El periódico publicará el domingo 29 de octubre un suplemento de 80 páginas con toda la información de la entrega de los premios, entrevistas a los galardonados, distintas crónicas del evento y galerías gráficas de todos los invitados.

Además, en la página web del periódico se ha creado una sección donde se publicará toda la información del acto, perfiles de los galardonados, galerías gráficas, vídeos de la gala y todas las felicitaciones que se reciban.

La Opinión de Málaga quiere agradecer el patrocinio de esta IV edición de los Premios Málaga a Safamotor (vehículo oficial de los premios); Bus Turístico de Málaga (City Sightseeing ); FCC Medio Ambiente; Endesa; Caixabank y a Cervezas Victoria.

Premio Sociedad

En esta edición de los premios de La Opinión de Málaga, el periódico ha decidido que el Premio Sociedad sea para el Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI) que preside Juan Carmona por su imprescindible labor de arrancarle todos los días una sonrisa a los niños que están hospitalizados en el hospital Materno Infantil.

La Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil nació en 1993 cuando un médico explicó a un grupo de estudiantes de medicina la necesidad de que fueran voluntarios al Materno Infantil para jugar con los niños ingresados en Oncología. Sin experiencia y medios, ese grupo de voluntarios empezó todas las tardes a visitar a los niños y a jugar con ellos para conseguir una sonrisa.

Lograron tantas que en 1998 dieron un paso adelante y lo que empezó como una aventura entre amigos se formalizó en una asociación para captar fondos que les permitieran desarrollar todas sus iniciativas como la visita de profesores al hospital, nuevos talleres, juegos de magia y hasta excursiones o viajes a Disney gracias a la ayuda de los numerosos voluntarios que se han ido sumado a la asociación.

Desde entonces, los voluntarios de AVOI se dedican en cuerpo y alma al que consideran el mejor trabajo del mundo, también el más duro, como dice su presidente, Juan Carmona.

Desde hace unos años desarrollan su proyecto más importante: «Ningún niño sin jugar», que amplia sus actividades lúdicas y educativas a todos los niños hospitalizados.

Su última hazaña ha sido organizar este año una treintena de verbenas solidarias de forma simultánea que les permitió recaudar más de 200.000 euros para reformar la cámaras de trasplantes de médula ósea del Hospital Materno Infantil con el objetivo de hacerlas más cómodas, confortables y amenas para los pequeños que se recuperan en estas instalaciones.

Premio Deporte

El Premio Deportes 2017 será para el Club Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol o Rincón Fertilidad Málaga, que ha conseguido a base de mucho trabajo y esfuerzo convertirse en todo un referente del deporte malagueño y andaluz.

Fundado en 1994, su primer y fugaz ascenso a la máxima categoría del balonmano español llegó en la temporada 1999-2000, pero fue en 2014 cuando se consolidó como uno de los mejores equipos del balonmano en España.

Desde entonces, el club solo ha hecho que crecer estas tres últimas temporadas hasta lograr una plaza en competición continental, siendo el primer equipo femenino del deporte malagueño que paseará el nombre de Málaga y de Andalucía por toda Europa.

El triunfo del Balonmano Málaga Costa del Sol es el triunfo de la humildad, de las cosas bien hechas, del amor al deporte por encima de todas las cosas.

También es el triunfo al trabajo de muchas temporadas en los despachos de Carmen Morales de Setién, la eterna presidenta del club, que ahora ha dado un paso a un lado para que la juventud de María José Moreno, Pepa Moreno, siga empujando desde fuera de la pista para hacer del Rincón Fertilidad un club cada año un poco más grande.

La historia reciente del equipo no se entiende sin la figura del empresario Manolo Rincón, un apasionado del deporte cuya llegada al balonmano femenino ha sido todo un revulsivo que ha permitido al club situarse en lo más alto del balonmano español.

El equipo entrenado por Diego Carrasco, otra de las figuras claves en la historia moderna del club, debutará en dos semanas en la máxima competición europea.

Premio Empresa

Con el Premio Empresa 2017 se quiere reconocer el trabajo realizado por el empresario Antonio Cárdenas al frente del grupo La Canasta.

Calidad, sabor, esfuerzo, dedicación, constancia, equipo humano, seriedad y harina, mucha harina y levadura para las más artesanas elaboraciones panaderas son los ingredientes de la receta que ha permitido el éxito de La Canasta desde que Antonio Cárdenas la fundará en 1983 junto a su mujer Loli Vargas.

Antonio Cárdenas se considera panadero desde que nació. Su infancia la recuerda entre harinas y olor a levadura en La Trinidad, ya que su padre abrió la panadería Cárdenas cuando él tenía sólo dos años. A los 14 años ya hacía pan como el más experto y lo repartía en bicicleta por las calles trinitarias y de El Perchel con una canasta que, con el paso de los años, inspiraría el logo de uno de los negocios de restauración más conocidos de Málaga.

Hoy con más de 300 empleados y más de 40 tiendas, La Canasta es una referencia en Málaga, que fabrica y distribuye de forma exclusiva, a lo largo de toda la provincia los más de 800 productos diferentes que salen cada día de sus instalaciones en el Guadalhorce.

Esta panadería de confianza, de dulce exquisito, buen café y restaurante tradicional, es pionera además en la elaboración del pan desde la masa en las tiendas para acercar lo máximo el producto al cliente y desde hace años gestiona también una línea de catering en la provincia.

En breve abrirá su primer establecimiento en Sevilla, tras su exitosas aperturas en La Malagueta y Marbella con su tradicional concepto de panadería, restaurante y cafetería.

Premio Turismo

Con el Premio Turismo 2017 La Opinión de Málaga reconoce el liderazgo de Andalucía como destino turístico gracias a la labor de Turismo Andaluz y de todos sus profesionales que bajo la marca Andalucía han permitido a la comunidad ser uno de los destinos más importantes y conocidos del mundo.

Rojo clavel, amarillo albero, azul del mar y verde de la primavera. Una paleta de colores que lleva más diez años pintando un lienzo único de turismo como es Andalucía por medio mundo.

Andalucía solo hay una; Andalucía solo hay una, la tuya; Gracias a todos; Andalucía te quiere; Necesitas vacaciones, Necesitas Andalucía; Tu mejor tú» e Intensamente. Campañas que han permitido desde 1998 construir y consolidar la imagen de marca Andalucía como uno de los mejores y más competitivos destinos turísticos del mundo.

Andalucía ha ido diseñando una marca que combinaba la riqueza, pluralidad y contraste de su oferta, evolucionando los conceptos semánticos y los mensajes hasta ser más emotiva para situar al turista como el protagonista principal de las campañas y buscar ahora además esa conexión emocional entre viajero y destino en su última campaña Vivir Andalucía Intensamente.

Pero una marca por sí sola no construye un destino turístico. Detrás de ese logo en cuatro colores y con un estilo de trazo manuscrito que representa los valores y atributos que caracterizan a una región llena de luz y color, hay decenas de profesionales como los de Turismo Andaluz, que en los últimos diez años han realizado más de 57.000 acciones promocionales en 50 países para atraer viajeros y posicionar a Andalucía como uno de los principales destinos del panorama internacional.

Además de su riqueza natural y medioambiental, de su gastronomía, de su clima y sus playas, de su cultura..., cuenta con unos profesionales en el sector público que aportan un valor añadido y un conocimiento de los mercados emisores que pocas comunidades tienen. La suma de todos estos solistas bajo la batuta de un buen director de orquesta permite que Andalucía sea hoy un destino consolidado.

Premio cultura

Con el Premio Cultura 2017 el periódico quiere reconocer la formidable y admirable carrera musical de María de Mar Rodríguez Carnero, a quien todos conocemos como Lamari, una de las voces malagueñas más reconocibles y reconocidas, cuyas melodías nos vienen acompañado desde hace ya más de quince años.

En 2001, aquella muchacha criada en la barriada de Santa Teresa, frente a Mangas Verdes, y que estudió en el colegio Blas Infante, comenzó a dar sus primeros pasos en la música como vocalista de Chambao, grupo que rápidamente despuntó gracias a su exquisita e innovadora fusión de electrónica y flamenco. Modernidad y tradición sonora se abrazaban con una sorprendente naturalidad, dando como resultado ese estilo único que se dio a conocer bajo el nombre de Flamenco Chill, título del primer trabajo de Chambao.

La herencia flamenca de Lamari hay que buscarla en su propia casa, donde su madre anda siempre cantando por la Niña de la Puebla y escuchando a Camarón. En el año 2003, Chambao logra conectar con el gran público gracias a su segundo disco, Endorfinas en la mente, del que se venden más de 80.000 ejemplares en más de 20 países. A este trabajo pertenece el tema Ahí estás tú, que se convirtió en la banda sonora de la promoción turística de Andalucía y en emblema de nuestra tierra.

Con Pokito a poko, el tercer disco de la formación, María del Mar tuvo que afrontar un cáncer de mama que la mantuvo un tiempo retirada de los escenarios. Aunque ella nunca perdió la sonrisa y decidió hacer de la música su mejor terapia para regresar fortalecida. Pero, como dicen, los problemas nunca vienen solos, y el desencuentro entre los componentes de la banda hizo que ésta se diluyera en 2005, momento en el que Lamari toma las riendas de Chambao en solitario.Con otro aire (2007), En el fin del mundo (2009), Chambao (2012) o 10 años around the world' son algunos de sus trabajos más destacados de esta etapa, que llega hasta su último trabajo hasta la fecha, Nuevo ciclo (2016), con el que continúa de gira.

Tras tantos años de componer y cantar bajo el nombre de un grupo que no existe como tal, el 13 de enero de 2018, la cantante desmontará el Chambao con un concierto especial en el Palacio de los Deportes de Madrid que se celebrará con el título De Chambao a Lamari. A partir de entonces, Lamari será únicamente Lamari, una artista y una malagueña solidaria, preocupada por el medio ambiente, comprometida con la curación del cáncer a través de la Asociación por la Investigación Oncológica de Málaga (AIOM), amante de los animales y a la que le gusta viajar en solitario para buscarse y encontrarse a sí misma.