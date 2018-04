Festival de Málaga: La marca internacional comienza a brillar

La comedia Las leyes de la termodinámica, de Mateo Gil, abre hoy la competición.

La apertura del Festival de Málaga al mundo del cine iberoamericano prosigue la senda iniciada en su anterior edición con una sección oficial que presenta once filmes españoles y nueve cintas latinas (una más que el pasado año). Además, el gran protagonista de este año de la cita malagueña –que se celebra del 13 al 2 de abril– es el realizador mexicano Guillermo del Toro, que acude a recoger el Premio Málaga después de haber arrasado en los Oscar con su último trabajo, La forma del agua, que recibió cuatro estatuillas de Hollywood, incluidas las de mejor película y mejor dirección.

Este cambio hacia el «cine en español» ha propiciado un sustancial aumento de inscripciones para participar en las distintas secciones del certamen. Como aseguró el director de la cita cinematográfica, Juan Antonio Vigar, este año «se han presentado un total de 2.286 películas», de las que «se han selecionado 166». «El pasado año se presentaron 1.585 filmes, lo que supone un aumento del 44%», apuntó.

Las leyes de la termodinámica, la comedia romántica de Mateo Gil, será el título encargado de abrir el certamen el viernes 13 de abril. La sección a concurso se completa con títulos que aúnan trabajos comerciales con películas de autor y de realizadores consolidados con otros más jóvenes. Casi 40, de David Trueba; Formentera Lady, la ópera prima de Pau Durà; Ana de día, de Andrea Jaurrieta; la comedia El mundo es suyo, de Alfonso Sánchez; el filme de corte fantástico No dormirás, de Gustavo Hernández; la película de animación Memorias de un hombre en pijama, de Carlos Fernández de Vigo; Violeta al fin, de Hilda Hidalgo; Mi querida cofradía, de Marta Díaz de Lope; Ojos de madera, de Roberto Suárez y Germán Tejeira; Sin fin, de César y José Esteban Alenda; Las distancias, de Elena Trapé; Los buenos demonios, de Gerardo Chijona; Sergio & Serguéi, la nueva cinta del director cubano Ernesto Daranas Serrano; las argentinas La reina del miedo e Invisible; la mexicana Los adioses, las brasileñas La voz del silencio y Benzinho son los 19 títulos que competirán por las Biznagas malagueñas. Otra comedia, El mejor verano de mi vida, dirigida por Dani de la Orden, será la engargada de cerrar la sección oficial, aunque lo hará fuera de concurso.

A la sección Málaga Premier acuden aquellas producciones que aunque no participan en la competición sí «han despertado mucho interés», explicó Vigar, que destacó «la expectación generada» por el estreno de Sanz: Lo que fui es lo que soy, documental que realiza un minucioso repaso con material inédito a la trayectoria profesional y personal del cantante Alejandro Sanz. Otros títulos de Málaga Premier son I hate New York, Contigo no bicho, Jefe y las series Vis a Vis, de la que se estrena su tercera temporada, y Matar al padre. Mientras, en la sección ZonaZine estarán Casa Coraggio (Argentina), de Baltasar Tokman; Con el viento, de Meritxell Colell; Desaparecer, de Josecho de Linares; Diana, de Alejo Moreno; Los amores cobardes, de Carmen Blanco, y Oso polar (México), de Marcelo Tobar. Esta sección se completa con Traigan la hierba (Uruguay-EEUU), de Denny Brechner, Alfonso Guerrero y Marcos Hecht; Treinta lunas, de Diana Toucedo, y Yo la busco, de Sara Gutiérrez Galve.

En el apartado de homenajeados, además de Guillermo del Toro, el cineasta Rodrigo Sorogoyen recibirá el Premio Málaga Talent (Eloy de la Iglesia), galardón que se entrega en colaboración con La Opinión de Málaga, mientras que Juan Antonio Bayona será galardonado con el Premio Retrospectiva. El Premio Ricardo Franco será para el diseñador de vestuario Paco Delgado y el galardón Ciudad del Paraíso lo recibirá la actriz Mónica Randall. Un hombre llamado Flor de Otoño, de Pedro Olea, será la Película de Oro de esta edición en la que también el compositor Fernando Velázquez será objeto de un singular reconocimiento, ya que sus temas para películas como Que baje Dios y lo vea, El secreto de Marrowbone, Un monstruo viene a verme y Ocho apellidos vascos, entre otras, sonarán en el concierto de clausura del próximo 22 de abril en el Teatro Cervantes. Será el propio Velázquez quien se ponga al frente de la Sinfónica Provincial de Málaga en este recital.

Por otra parte, el trío de actrices protagonistas de La llamada, Macarena García, Anna Castillo y la malagueña Belén Cuesta, será el encargado de conducir la gala inaugural del certamen, en la que actuará el quinteto Dorian con el tema Noches blancas, primer single de su quinto trabajo, Justicia universal. La malagueña Adelfa Calvo, ganadora del Goya a la mejor actriz de reparto por El autor, será por su parte la maestra de ceremonias en la gala de clausura.

Zona de industria

Más de 430 profesionales del sector audiovisual, 51 países de los cinco continentes, más de cien películas y casi cincuenta proyectos participan en Mafiz (Málaga Festival Industry Zone), la nueva zona de industria que estrena el certamen malagueño. El objetivo de Mafiz es favorecer la difusión y promoción de la cinematografía iberoamericana, y para ello engloba los eventos Maff (Málaga Festival Fund and Coproduction Event); Spanish Screenings; Latin American Focus; Málaga Docs, Málaga Work in Progress y Málaga Talent.

De Iberoamérica participarán diecisiete países, de Europa asistirán otros veintidós países y también estarán Canadá y EEUU, de Norteamérica; cinco países de Oriente Próximo; Suráfrica en representación del continente africano; tres países asiáticos, y Australia desde Oceanía.

Spanish Screenings-Málaga de Cine, un evento diseñado como plataforma internacional de promoción cuyo objetivo principal es fomentar las ventas del cine español, cuenta con 71 películas y diecinueve tráileres. Latin American Focus tendrá este año como país protagonista a Brasil y participarán los proyectos brasileños Puta madre, de Belem de Oliveira; Las preñadas, de Pedro Wallace; Corpo presente, de Leonardo Barcelos, y Paraiso preto fosco, de Samuel Carro.

Málaga Talent, impulsado por Antonio Banderas, presidente de honor del Festival de Málaga, es un campus conformado por veinte jóvenes promesas del cine iberoamericano para que generen vínculos creativos. El Maff (Málaga Festival Fund & Coproduction Event) es un espacio que permitirá a los productores iberoamericanos encontrarse y presentar sus proyectos a los principales fondos internacionales y productores de España y del resto de Europa.

En Málaga Work in Progress, que ha recibido 140 proyectos iberoamericanos de diecinueve países, las doce películas seleccionadas se presentarán a destacados profesionales de la industria, se difundirán y promocionarán para favorecer su finalización y distribución internacional. El sexto encuentro de cine documental Málaga Docs tendrá en esta edición el título Itinerarios del cine de lo real en América Latina y será una ocasión para conjugar el análisis y la reflexión en torno al documental latinoamericano actual y a su historia y tradición con la atención al carácter productivo e industrial de estos cines.