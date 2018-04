Una llamada a disfrutar del cine

La lluvia no dejó este viernes brillar la alfombra roja inaugural de la vigésimo primera edición del Festival de Málaga Cine en Español, una cita que este año ha abrazado con fuerza su recién estrenado carácter internacional, representado tanto en la elevada presencia de filmes latinoamericanos en la sección oficial (9 de los 20 títulos participantes) como en el apartado de homenajeados, con el mexicano Guillermo del Toro a la cabeza.

Pero pese a la meteorología, dentro del Teatro Cervantes la gala de apertura transcurrió entre la simpatía del dúo de presentadoras, compuesto por la malagueña Belén Cuesta y Anna Castillo, y los mensajes alentadores sobre la buena salud de la que goza el cine español e iberoamericano. Pero antes de que las chicas de La llamada, uno de los últimos fenómenos de nuestro cine, comenzasen a contar los detalles de esta edición, Ana Belén y David San José abrieron la gala con la interpretación de los temas Qué será y la bossa nova Aguas de Março. «Es un placer haber levantado el telón de este festival cantando en español y portugués, ya que esta edición está dedicada a Brasil», señaló la cantante y actriz, que recibió el Premio Málaga de la novena edición del certamen, en 2006.

Belén Cuesta expresó su «emoción, alegría y nervios por estar en su tierra» presentando la gala y su compañera pidió comprensión al público, ya que confesó estar «muy nerviosa» al ser su primera vez en la cita malagueña. Ambas elogiaron la variedad de temáticas de las cintas que participan en Málaga y repasaron uno a uno a los homenajes de este año, que además del que recibirá hoy Guillermo del Toro, recaerán en el cineasta Rodrigo Sorogoyen, que recibirá el Premio Málaga Talent (Eloy de la Iglesia), galardón que se entrega en colaboración con La Opinión de Málaga, y en Juan Antonio Bayona, que será galardonado con el Premio Retrospectiva. El Premio Ricardo Franco será para el diseñador de vestuario Paco Delgado, «que le ha tomado la sisa nada menos que a Hugh Jackman», bromearon las presentadoras, mientras que el galardón Ciudad del Paraíso será para la actriz Mónica Randall.

Un hombre llamado Flor de Otoño, de Pedro Olea, ha sido elegida la Película de Oro de esta edición. Anna Castillo recordó que esta cinta ofrece la primera aparición de Pedro Almodóvar delante de una cámara. «Su personaje se llama Lola Nicaragua, la reina de la banana», apuntó entre risas la intérprete catalana, que también explicó que el compositor Fernando Velázquez será objeto de un singular reconocimiento a través de un concierto en el Teatro Cervantes que servirá como cierre del festival el domingo 22.

El apartado musical de la velada lo completaron el quinteto Dorian, que presentó su nueva canción, Noches blancas, Russian Red, que ofreció su particular versión del I want to break free de Queen, y la compositora, productora y cantante Brisa Fenoy.

Las presentadoras reivindicaron el día internacional del beso dándose uno y animando a todos los presentes a besarse. También hicieron entrega de la primera Biznaga de esta edición, la que se concede a la mejor película no iberoamericana, que fue para La La Land.

El elenco artístico de la película inaugural, Las leyes de la termodinámica, subió al escenario para dar pie a la proyección del filme. «A los directores no nos gusta hablar y no os vamos a desvelar nada. Solo deciros que, pese al título, se trata de una comedia disfrazada de documental», explicó el director del filme, Mateo Gil.

Hasta el próximo domingo, y por mucho que llueva, Málaga volverá a ser la capital mundial del cine en español.