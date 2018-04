Pildoritas festivaleras (I)

Miguel Ángel forever

¿Saben cuál es la señal inequívoca de que el Festival de Málaga empieza? Encontrarte con el simpar Miguel Ángel Muñoz, y su jovial entusiasmo, por la calle y la playa: corriendo, comiendo espetos, buscando un sitio para irse de marcha... Es como Zelig, pero en plan buen mozo. Les cuento: dediqué todo mi jueves a un ejercicio de meditación y de aislamiento de todo lo relacionado con el cine español, en previsión de estos días duros que toca afrontar, pero cometí un grave error por la noche: baje un minuto a la calle... Y ahí estaba Miguel Ángel, subiéndola, entre amigos, divertido, ajeno a mi presencia, sin saber que había destrozado mi castillo de naipes de relajación. Si algún día Antonio Banderas abandona la presidencia de honor del certamen, este muchacho se la tiene bien merecida.

Guillermo del Toro, el invitado agradecido

El cineasta mexicano Guillermo del Toro viene desde Granada, donde ayer conoció La Alhambra. El director de la oscarizada La forma del agua ha dicho estar «fascinado ante tanta belleza» y consideró Andalucía «uno de los lugares más espectaculares para vivir». Además, dice, y el hombre ha de saber bastante de la cuestión, que la gastronomía española es «la mejor del mundo». Desde luego, este hombre sí que es un invitado agradecido.

Y ahora un momento para la cultura cinematográfica

Qué pena no haber podido estar en las inmediaciones del Teatro Cervantes para poder ver a Ana Belén. Miento, no para ver a Ana Belén, si no para oír lo que dirían las jóvenes fans arremolinadas ante el templo de la calle Ramos Marín. Aún retumba en mí esta conversación entre dos chiquillas que capté hace unos años, cuando desfilaba por la alfombra roja la gran Concha Velasco. La transcribo así, de memoria, a bocajarro: «¿Quien es ésa?», «¡Pero no lo sabes! ¡Es la del anuncio de Indasec!». ¡Cuántos intercambios de este tipo habrán oído las alfombras rojas del Festival de Málaga!



Ordinales y numerales: la cosa es necesaria

@PrimiumCM tiene un mensaje importante que lanzar desde su cuenta de Twitter: «¿Por que las cuñas radiofónicas de @festivalmalaga y todos los periodistas, gentes de letras, hablan del veintiuno festival del cine en vez del vigésimo festival del cine? Ordinarios y numerales son distintos. Pueden decir festival número 21». Pues dicho queda, señor. Por cierto, amigo @PrimiumCM, sepa usted que María Moliner. Tendiendo palabras se proyectará en un pase especial mañana.



Las leyes de los cajones

Imagínense que a usted le preguntan por algo que hicieron en noviembre de 2016 o por ahí. ¿Se acordarían? Pues eso es lo que pasó ayer con el equipo de Las leyes de la termodinámica: porque la película inaugural del Festival de Málaga fue rodada a finales de hace dos años y tenía previsto su estreno en junio de 2017. Los retrasos y los cajones y sus leyes, no como las de la termodinámica, bastante más caprichosas. Pero llegó Netflix, el caballero de la brillante armadura de tantas damiselas en apuros y como esto no es el Festival de Cannes...



Algo de «shhhh», por favor

Que sí, que una gala tiene que estar amenizada por números musicales y todo eso pero después de lo de anoche, aquello parecía la entrega de los Premios de la Música Independiente o algo así.