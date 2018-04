"Hacía 15 años que no se atendía al público teen"

Daniel Ortiz Entrambasaguas es un productor malagueño que junto a otros tres compañeros se ha embarcado en Contigo no, bicho una película gamberra con un público objetivo bien definido que añora el mejor cine juvenil de los años ochenta capaz de marcar a toda una generación. Contigo no, bicho es una de las obras más esperadas de la 21 Edición del Festival de Málaga. Cine en Español. Un filme sin miedo y desafiante que inauguró ayer la sección Málaga Première.

¿Qué recibimiento espera?

Hemos hecho una película muy definida para un público muy concreto que carece de esa representación y que lleva esperando más de quince años una película tan gamberra y divertida como ésta. Hacía más de quince años que ninguna productora atendía las necesidades de un sector del público tan involucrado en lo audiovisual. El público teenager ha demostrado en numerosas ocasiones ser fiel a un género y llevarlo a lo más alto. Cuando sale el campeón del mundo de FIFA y realizan un gag con uno de los protagonistas está claro a quién va definido el target del filme.

¿Cuáles son las referencias concretas del filme?

Porky´s, Desmadre a la americana o Despedida de soltero y todas esas películas que siguieron la estela de esos éxitos. Teníamos muy claro que esa era la base pero en realidad el filme no tiene tantos desnudos, muchos menos de los que se espera. La película ha sido mostrada en numerosos festivales tanto en España como en el extranjero y siempre es bien recibida. El público objetivo del filme responde de manera efectiva a todos los gags y referencias actuales. Todas las generaciones han tenido su película y esperemos que ésta sea también un referente.

La película está rodada en Málaga. ¿Qué aportaba Torremolinos a Contigo no, bicho?

Yo soy de Torremolinos y en el guión estaba así escrito. Todo lo que concierne a la película estaba encuadrado en un contexto puramente empático. Torremolinos era esa ciudad de ensueño a la que muchos españoles llegaban con la misma intención que vienen nuestros protagonistas: a pasarlo bien y encontrar lo que no tienen en su día a día. Necesitábamos un lugar donde tres personajes jóvenes y llenos de inocencia se dejaran guiar por sus hormonas más que por su cerebro y Torremolinos era el sitio ideal. Aunque es cierto que viendo la película nos encontramos una ciudad costera que no tiene nada que ver con la de hace treinta años.

¿Qué espera del paso por la taquilla de la película?

Recuperar el dinero invertido [dice entre risas]. Todo en Contigo... es un regalo. Hemos tenido un compromiso fiel y directo con este proyecto desde el principio. Todo el equipo y su excelente plantel de secundarios han hecho un trabajo excepcional. Desde el salvavidas de la piscina que es nada más ni nada menos que Javier Zurita, un actor que no para de trabajar y pronto, como se suelo decir, lo petará, hasta la propia Amarna Miller, generosa y comprometida hasta la última toma. Solo esperemos que llegue al público el buen rollo y el espíritu generacional que desprende la obra. Esperamos que el adolescente actual y en nuestro caso el que fuimos se ría con la película. Si el público lo determina tendremos serie de televisión y segunda parte pero lo dicho, el público decide. De momento, tendremos que esperar a finales de julio, después del Mundial de Fútbol o principios de agosto para comprobar su resultado en taquilla.