´No dormirás´ pone el punto de terror en el Festival

El cine de terror llega al Festival de Málaga. Cine en Español de la mano de Gustavo Hernández con la película 'No dormirás', un thriller psicológico "que surge con la experiencia del propio director", ha explicado el productor Ignacio Cucucovich. El filme, protagonizado por Belén Rueda y Eva de Dominici, cuenta con la coproducción de empresas de España, Argentina y Uruguay.

Cucucovich ha presentado la película en una rueda de prensa en la que también han estado la actriz Belén Rueda y los también productores Cristina Zumárraga, Pablo Bossi y María Luisa Gutiérrez, no pudiendo asistir el director del filme por otros compromisos de la obra.

'No dormirás' se ambienta en un hospital psiquiátrico abandonado, donde un grupo de teatro vanguardista experimenta el insomnio para la preparación del montaje de una obra creada veinte años atrás por un grupo de pacientes. Con el paso de los días sin dormir, alcanzan nuevos umbrales de percepción, que los enfrentan a energías e historias ocultas del lugar.

Cuando Bianca (Eva de Dominici), una joven promesa del teatro, se incorpora al elenco, en competencia por el papel principal, debe sobrevivir no sólo a la intensidad del trabajo y sus compañeros, sino a una fuerza desconocida que la empuja, como a los demás, al trágico desenlace de la puesta en escena original.

Cucucovich ha explicado que la idea de la película surgió "tras estar 24 horas sin dormir" rodando un videoclip y que, tras jugar al videojuego 'Guitar Hero', "notaba como que veía las notas antes". El productor uruguayo, que se ha sorprendido por la dimensión del Festival de Málaga. Cine en Español, ha agradecido al certamen la oportunidad de llevar la película a concurso.

Una de las razones por la cual Belén Rueda ha protagonizado la obra ha sido el guion, tal y como ha explicado. "La propuesta de lo que hace mi personaje montando una 'performance' me pareció muy interesante y extrema como propuesta artística", ha expresado la actriz española, que cree que al público le va a gustar "que haya un mundo paralelo entre la realidad en la cabeza y lo que ocurre realmente".

La actriz ha querido incidir más allá en la actitud de los personajes de la película. "Hay momentos en los que el cerebro desconecta para descansar y el cuerpo no. Esa situación que se produce, que vemos, es lo que el cerebro interpreta, pero no es una realidad", ha expresado la intérprete española, que ha confesado que "tener esa información de la gente que estuvo allí hace que la tomes como tuya".

La actriz madrileña se ha tenido que meter "en lugares extremos" de la personalidad para interpretar su personaje. "Hay que meterse, pero no perder la cabeza", ha expresado Rueda, que ha afirmado que "no es necesario" llegar a los extremos "donde afecten personalmente", pero sí "en momentos puntuales".

"No es cierto que el que más sufre es el que mejor lo hace", ha manifestado la artista, que ha confesado que, de haberse llevado el personaje a casa, "mis niñas me echan. No es sano", y que exigió a Eva de Dominici a dar lo mejor de sí desde el primer día.

Tanto Rueda como Cucucovich han sido preguntados sobre las dificultades técnicas que se encontraron en el rodaje, siendo la lluvia una de las protagonistas en los días finales. "He alucinado con el equipo técnico, con todo llevado al límite, pero sin sentir peligro", ha expresado la actriz, que ha confesado que "todos los actores tenemos esa secuencia que queremos hacer" y que "la magia del cine" ha hecho que "este baile esté sincronizado".



Localizaciones

La película ha tenido en las localizaciones una de las claves para que "diesen miedo incluso al equipo técnico", ha confesado Cucucovich. El rodaje ha tenido lugar en seis semanas entre Argentina y las Islas Canarias. "Habíamos trabajado ya varias veces en casas abandonadas", ha manifestado el productor, que ha confirmado que antes habían hecho películas de terror independientes y videoclips en este tipo de lugares.

Cucucovich ha afirmado que les gusta "crear la sugestión" en el equipo técnico que al final "se va a reflejar en el proyecto final", por lo que buscaron lugares específicos. Entre ellos estaba un antiguo orfanato de niñas en donde pasaron "muchas cosas desagradables, hechos muy bestias", ha expresado Rueda.

"Cuando voy a rodar me gusta investigar, y el lugar tenía algo especial, encima en pleno invierno, que hacía que pareciera que las paredes lloraran", ha puntualizado la actriz.

'No dormirás' es la tercera película del director uruguayo Gustavo Hernández. Su primera película, 'La casa muda' (2010), es seleccionada en la Quincena del Realizador del Festival de Cannes y en otros festivales de referencia internacional. En 2014 filma su segunda película, 'Dios local', con la que participa en festivales de renombre internacional como el Festival Internacional de Sitges, FantasticFest, Río de Janeiro Film Festival y en el Bucheon International Fantasy Films de Corea del Sur.