En directo: La gala del Premio Retrospectiva del Festival

Este lunes el Festival de Málaga. Cine Español homenajea a quizás el director patrio que más y mejor está trabajando fuera de nuestras fronteras: José Antonio Bayona, que recibirá, a partir de las 22.00 horas, el Premio Retrospectiva, un galardón que cada año reconoce la carrera de un profesional de nuestro cine. La alfombra roja comenzará a las 20.00 horas con la llegada de los asistentes a la gala del Teatro Cervantes.

Juan Antonio Bayona (Barcelona, 1975) es graduado en dirección por la ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya), donde realizó los multipremiados cortometrajes Mis vacaciones (1999) y El hombre esponja (2002). En 2007 debutó en el largometraje con El orfanato, que se estrenó en el Festival de Cannes. Más tarde, en 2012 estrenó Lo imposible, la película se convirtió en el fenómeno cinematográfico del año con más de seis millones de espectadores y cinco premios Goya. Asimismo, en 2014 dirigió el capítulo piloto y el segundo episodio de la serie Penny Dreadful para Showtime. En octubre de 2016 estrenó Un monstruo viene a verme, protagonizada por Lewis McDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones y Liam Neeson, con la que logró nueve Premios Goya. En el Festival de Málaga presentará I Hate New York, largometraje documental dirigido por Gustavo Sánchez, del que Juan Antonio Bayona es productor ejecutivo.