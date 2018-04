´I hate New York´, una historia de la escena ´underground´ neoyorquina

El director ubetense Gustavo Sánchez ha estrenado en el marco del Festival de Málaga. Cine en Español el documental 'I hate New York', un retrato de la escena 'underground' neoyorquina bajo la mirada de cuatro mujeres artistas y activistas transgénero que relatan en primera persona sus vivencias y sus luchas por una identidad propia.

Sánchez ha explicado que el documental, en sus inicios, "no se concibió para verla como hoy". La obra, que lleva el sello de los hermanos José Antonio y Carlos Bayona, se ha presentado este lunes junto a las también productoras Sole Martínez y Fiona Vida-Quadras. El director ha manifestado que empezó como "un proyecto espontáneo y personal" que buscaba "capturar el underground" después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

El director se ha adentrado durante diez años en las vidas íntimas de cuatro mujeres tras imponerse en la ciudad neoyorquina "un estado de sitio" donde "se impuso el miedo". "Las personas que conforman estas escenas son débiles, pero aún siguen allí", ha manifestado Sánchez, que ha argumentado que ha cogido estas cuatro historias por tener "una personalidad muy profunda", con "gente muy intensa y que fingían poco".

"Para mí fue muy importante explicar la historia de personas supervivientes, que han luchado contra todos los elementos para ser quienes quieren ser y se sienten", ha explicado el realizador del documental que ha apuntillado que "todas las escenas impostadas o de teatralización iban fuera del montaje final. No captaban la realidad que quería mostrar".

El título 'I hate New York' es "un posicionamiento", ha explicado Sánchez, "un estado mental contrapuesto al Nueva York complaciente y dulcificado". "Muchos mundos son posibles y ese otro lado no se ha contado tanto. Tenía ese ímpetu, esa necesidad de contar todo eso", ha explicado el director del documental.

El proyecto de Sánchez tiene trazas parecidas al documental 'Paris is burning' (1990) que retrataba los sectores más implicados en el movimiento underground de la cultura LGTB en la década de los 80. A pesar de su parecido, Sánchez ha afirmado que no la vio hasta que terminó el montaje final por "no querer contaminarme". "Supe de su existencia durante el rodaje, pero era muy importante explicar lo que quería, lanzar un misil a todos los estereotipos y prejuicios que percibía en la sociedad", ha argumentado.

Una de las protagonistas del filme, Chloe Dzubilo, falleció durante el proceso de diez años desde que comenzó a rodarse el documental, un hecho que hizo que Sánchez sintiera "una presión que me impedía quedarme quieto o pasar del proyecto". "Supuso un motor determinante", ha confesado el director, que ha afirmado que "todas las personas de su alrededor me ayudaron a llenar el vacío de la historia".

En un proyecto como 'I hate New York' Sánchez ha aprendido "todo el rato del transgénero". "Ha sido inspirador lanzarse de esta manera tan libre. En concreto, yo no me acercaba como personas transgénero. Para mí eran mujeres valientes, personas que me transmitían muchas cosas. En el proceso he aprendido mucho a entender su lucha y todo el activismo que hay oculto y que el documental saca a la luz", ha finalizado.